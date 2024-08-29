Подозреваемый в коррупции Попов попросил посадить его под домашний арест

Павел Попов, бывший заместитель министра обороны России, который сейчас находится под стражей по обвинению в мошенничестве, попросил суд не заключать его под стражу. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Согласно информации источника, Павел Попов, задержанный в рамках уголовного дела по статье 159 часть 4 УК РФ, просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Он заверил, что не будет скрываться от следствия или препятствовать его работе, и просил учесть его состояние здоровья.
29 августа 235-й гарнизонный военный суд постановил арестовать Павла Попова до 29 октября и поместил его в СИЗО «Бутырка». Напомним, что Следственный комитет сообщил о задержании Павла Попова в тот же день.
Экс-замминистра обороны обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, в период своей работы в парке «Патриот» он вместе с директором Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника ГУ инновационного развития МО Владимиром Шестеровым незаконно обогатился за счёт учреждения.
Павлу Попову грозит до 10 лет лишения свободы. В СМИ появилась информация, что у него обнаружили недвижимость на сотни миллионов рублей. Также стало известно, что его сын активно торговал военной экипировкой в интернете.
На данный момент генерал находится в СИЗО.
Фото: From Wikimedia Commons/ Christian Senger (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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