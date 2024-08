У защиты генерала Попова появились доказательства его невиновности

Экспертиза почерка позволила установить, что подпись генерала Ивана Попова, по которой против него было возбуждено уголовное дело, является поддельной. Несмотря на это, Следственный комитет продолжает настаивать на своих обвинениях, опираясь на косвенные доказательства.

235-й гарнизонный военный суд в Москве рассматривает ходатайство о введении ограничений для генерала Попова в доступе к материалам его уголовного дела. В деле 40 томов, из которых генерал и его адвокат изучили только половину. Адвокат генерала считает необходимым закрыть дело, так как подпись в документе о приёмке металлоконструкций, которые затем исчезли, оказалась поддельной.

Дело генерала Попова вызвало широкий общественный резонанс. Он стал известен как офицер, который открыто обсуждал проблемные вопросы проведения специальной военной операции и активно решал служебные вопросы. В закрытом чате он поделился с президентом и другими офицерами наиболее сложными аспектами операции, что сделало его популярным в войсках.

Вопрос о возвращении Попова на службу остаётся спорным. Эксперт полагает, что конфликт с некоторыми высокопоставленными командирами стал причиной его отставки. Возвращение Попова маловероятно, так как это может создать прецедент неповиновения и свободного обсуждения проблем в армии.

Защита Попова, вероятно, будет возражать против ходатайства о введении ограничений. Информация об увольнении генерала из вооружённых сил считается недостоверной, так как во время проведения специальной военной операции увольнения не происходят.

Стоимость украденного металла оценивалась в 130 миллионов рублей, но в окончательной версии обвинения эта сумма была снижена до 105 миллионов. Генералу Попову, по данным следствия, досталось более одного миллиона рублей.

Попова и его соратника Сергея Моисеева арестовали 17 мая и вернули домой только в середине июля.

