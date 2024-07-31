Военный эксперт Владимир Попов заявил, что боевые самолёты F-16, переданные киевскому режиму, значительно устарели и отличаются от аналогов, используемых в Европе и США.
В интервью для интернет-издания URA.RU он подчеркнул, что радиолокационные системы на этих самолётах слишком слабы для эффективного участия на фронте.
Более того, украинские пилоты не прошли достаточную подготовку для полноценного использования этих самолётов.
Отмечается также, что Киев не получит качественных боеприпасов. Ракетное вооружение, предоставленное боевикам, сможет поражать цели лишь на среднем радиусе.
В таком состоянии F-16 значительно уступают авиации, используемой Армией России.
Фото: flickr.com/U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Siuta B. Ika(Creative Commons CC0 License)
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