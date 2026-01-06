Пополнение через банкомат без карты: что нового принесет Система быстрых платежей в 2026 году

В 2026 году Система быстрых платежей (СБП) претерпит существенные изменения, которые сделают процесс проведения финансовых операций более удобным и доступным. Одним из наиболее ожидаемых нововведений станет возможность пополнения банковских счетов наличными через банкоматы без привязки к конкретному банку и без использования банковской карты. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Глава департамента Банка России Алла Бакина подчеркнула, что это новшество значительно упростит процесс пополнения для миллионов пользователей. Вскоре операция по пополнению счета наличными станет доступной в любом банкомате, что расширит возможности и удобство для клиентов.

Как будет работать система

Основной элемент нового механизма — QR-коды, которые будут генерироваться непосредственно в мобильных приложениях банков. Смартфоны заменят карты, а процесс пополнения счета станет значительно быстрее и удобнее. Чтобы воспользоваться нововведением, пользователю нужно будет в банкомате выбрать опцию пополнения через СБП, открыть приложение на смартфоне, выбрать счет для перевода и сгенерировать QR-код. После этого достаточно поднести смартфон к камере банкомата, который считывает код, и внести наличные в купюроприемник. Средства поступят на счет мгновенно, без дополнительных подтверждений.

Целью внедрения этой системы является сокращение времени и улучшение удобства при проведении финансовых операций. Планируется, что банкоматы, которые уже оснащены камерами для безкартовых операций или оплаты коммунальных услуг, будут адаптированы для сканирования QR-кодов. Это позволит быстро внедрить нововведение, не требуя масштабных модернизаций оборудования.

Перспективы использования QR-кодов

QR-коды на базе СБП не ограничиваются только пополнением счетов. В будущем они могут стать универсальным инструментом для оплаты покупок в магазинах. Для этого достаточно будет просто показать код кассиру, что обеспечит быструю и безопасную оплату товаров.

Кроме того, в планах — использовать QR-коды для переводов между людьми. Это позволит избавиться от необходимости вручную вводить номера телефонов или другие реквизиты, что сделает переводы еще удобнее и быстрее.

Причины внедрения нововведения

Одной из главных причин для введения этой системы является универсальность и экономия для пользователей. На данный момент для пополнения счета часто требуется карта определенного банка или доступ к определенному банкомату, что становится все более неудобным в условиях сокращения количества таких устройств. Вдобавок, при использовании чужих банкоматов может взиматься комиссия.

"Новое решение существенно упростит процесс пополнения счета для миллионам пользователей, позволяя делать это в любом банкомате без привязки к конкретному банку", — отмечает Алла Бакина, глава департамента Банка России.

Новый механизм позволит решить эти проблемы, сделав пополнение доступным практически в любом банкомате и без дополнительных расходов.