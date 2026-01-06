Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Банкоматы Сбербанка
Банкоматы Сбербанка
© Openverse by IvanA is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:03

Пополнение через банкомат без карты: что нового принесет Система быстрых платежей в 2026 году

Пополнение счетов через СБП станет быстрее и удобнее с QR-кодами — Банк России

В 2026 году Система быстрых платежей (СБП) претерпит существенные изменения, которые сделают процесс проведения финансовых операций более удобным и доступным. Одним из наиболее ожидаемых нововведений станет возможность пополнения банковских счетов наличными через банкоматы без привязки к конкретному банку и без использования банковской карты. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Глава департамента Банка России Алла Бакина подчеркнула, что это новшество значительно упростит процесс пополнения для миллионов пользователей. Вскоре операция по пополнению счета наличными станет доступной в любом банкомате, что расширит возможности и удобство для клиентов.

Как будет работать система

Основной элемент нового механизма — QR-коды, которые будут генерироваться непосредственно в мобильных приложениях банков. Смартфоны заменят карты, а процесс пополнения счета станет значительно быстрее и удобнее. Чтобы воспользоваться нововведением, пользователю нужно будет в банкомате выбрать опцию пополнения через СБП, открыть приложение на смартфоне, выбрать счет для перевода и сгенерировать QR-код. После этого достаточно поднести смартфон к камере банкомата, который считывает код, и внести наличные в купюроприемник. Средства поступят на счет мгновенно, без дополнительных подтверждений.

Целью внедрения этой системы является сокращение времени и улучшение удобства при проведении финансовых операций. Планируется, что банкоматы, которые уже оснащены камерами для безкартовых операций или оплаты коммунальных услуг, будут адаптированы для сканирования QR-кодов. Это позволит быстро внедрить нововведение, не требуя масштабных модернизаций оборудования.

Перспективы использования QR-кодов

QR-коды на базе СБП не ограничиваются только пополнением счетов. В будущем они могут стать универсальным инструментом для оплаты покупок в магазинах. Для этого достаточно будет просто показать код кассиру, что обеспечит быструю и безопасную оплату товаров.

Кроме того, в планах — использовать QR-коды для переводов между людьми. Это позволит избавиться от необходимости вручную вводить номера телефонов или другие реквизиты, что сделает переводы еще удобнее и быстрее.

Причины внедрения нововведения

Одной из главных причин для введения этой системы является универсальность и экономия для пользователей. На данный момент для пополнения счета часто требуется карта определенного банка или доступ к определенному банкомату, что становится все более неудобным в условиях сокращения количества таких устройств. Вдобавок, при использовании чужих банкоматов может взиматься комиссия.

"Новое решение существенно упростит процесс пополнения счета для миллионам пользователей, позволяя делать это в любом банкомате без привязки к конкретному банку", — отмечает Алла Бакина, глава департамента Банка России.

Новый механизм позволит решить эти проблемы, сделав пополнение доступным практически в любом банкомате и без дополнительных расходов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Овощи борщевого набора подешевели из-за урожая — эксперт Леонов сегодня в 7:42
Вот это урожай: цены на борщевой набор рухнули благодаря аграриям

В 2025 году в России подешевели все овощи "борщевого набора": капуста и картофель упали сильнее всего. Эксперт объяснил причины.

Читать полностью » РПЦ призвала отказаться от пьянства в Рождество — иеромонах Макарий сегодня в 7:17
Откажитесь от четвероногого состояния: неожиданный призыв РПЦ к россиянам перед Рождеством

В РПЦ призвали не превращать Рождество в "обжорку и пьянку" и отказаться от "свинского" образа жизни ради духовного обновления.

Читать полностью » Средний билет в кино не покрывает затраты на показ — глава ассоциации Воронков вчера в 14:21
Пустой зал — минус на кассе: кинотеатры в России перестали окупаться даже при работе весь день

Низкие цены и слабая посещаемость делают кинопоказы убыточными, и рынок всё чаще говорит о необходимости пересмотра стоимости билетов.

Читать полностью » Россиянки начали массово укорачивать пальцы стопы ради эстетики — Mash вчера в 12:17
Пугающий тренд среди россиянок набирает обороты — врачи уже бьют тревогу

В России набирает популярность опасная практика укорочения пальцев стопы ради эстетики. Врачи фиксируют рост осложнений и предупреждают о последствиях.

Читать полностью » Правительство утвердило субсидии регионам на орфанные лекарства с 2026 года — РИА Новости вчера в 11:17
Субсидии дадут точечно, но по крупному: кому помогут с закупкой дорогих препаратов с 2026 года

С 2026 года регионы смогут получать деньги из федерального бюджета на дорогие препараты для пациентов с орфанными заболеваниями — что меняется.

Читать полностью » В России вынесли 100 пожизненных приговоров за январь—ноябрь 2025 года — ТАСС вчера в 11:17
Самый жёсткий приговор звучит всё чаще: в России зафиксировали новый максимум пожизненных сроков

В 2025 году российские суды вынесли рекордное число пожизненных приговоров — уже 100 за январь-ноябрь. Почему статистика резко изменилась?

Читать полностью » Правительство утвердило план расширения льгот на платное обучение для многодетных — ТАСС вчера в 11:17
Скидки перестанут зависеть от доброй воли вузов: для многодетных готовят единые правила поддержки

Правительство намерено расширить список вузов со скидками для детей из многодетных семей. Мера рассчитана до 2030 года и затронет платное обучение.

Читать полностью » ЦБ сообщил о замедлении роста реальных окладов в России в 2025 году — РИА Новости вчера в 10:04
Фонд зарплат больше не разгоняют: в 2026 году вырастут доходы тех, без кого компании не выживут

HH.ru прогнозирует: в 2026-м зарплаты вырастут не у всех — прибавка будет точечной, а "зарплатная гонка" может сойти на нет.

Читать полностью »

Новости
Общество
Зарплаты разработчиков достигнут 284 тыс. рублей в 2026 году — hh.ru
Общество
В 2026 году ассортимент вина в магазинах у дома сократится вдвое — эксперты РАЭРР
Общество
Минимальные цены на социальные продукты упали на 9,3% — АКОРТ
ПФО
Объем потребительских кредитов в Пермском крае упал на 21% — Банк России
Экономика
Товарооборот России и Африки вырос до 27,7 млрд долларов — Абрамова
Садоводство
Отопление зимой снижает влажность воздуха до 20–30% в квартире — Антонов сад
Общество
Льготный НДС 10% действует на большинство детских товаров — Минпромторг
Мир
Падение нефтедобычи снижает показатели ВВП Азербайджана — Алиев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet