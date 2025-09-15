Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Торт
Торт
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:56

Крем из сгущенки как забытый шифр: лайфхак, который знают немногие, но он меняет всё

В составе торта используются коржи с маком и черносливом, пропитанные кремом на основе сметаны

Представьте себе торт, который готовится из самых обычных продуктов, что всегда под рукой, и при этом радует вкусом, словно настоящее чудо. Многие из нас помнят такие десерты из детства — мягкие бисквитные коржи, пропитанные кремом, с добавлением сухофруктов и орехов. Этот рецепт не требует кулинарных подвигов, но результат получается впечатляющим: ароматный, сочный и идеальный для любого случая. Сегодня поговорим о том, как приготовить такой торт, поделимся нюансами и полезными лайфхаками, чтобы ваш десерт вышел на славу.

Введение в рецепт

Торт с бисквитными коржами, наполненными маком, курагой, черносливом и орехами, давно завоевал сердца гурманов. Он прост в исполнении, использует доступные ингредиенты вроде пшеничной муки высшего сорта, сметаны жирностью 20%, сахара-песка, куриных яиц, ванилина, разрыхлителя теста, мака пищевого, кураги сушеной, чернослива без косточек, грецких орехов, кокосовой стружки для декора. Для крема понадобится сгущенное молоко вареное и сливочное масло. Все это смешивается в тесто средней консистенции, делится на порции с разными добавками, выпекается в духовке и собирается с нежным кремом. Калорийность такого десерта составляет около 371 ккал на 100 граммов, с высоким содержанием углеводов для энергии и жиров для насыщения.

Советы шаг за шагом

Чтобы приготовить этот торт, следуйте этим шагам с использованием конкретных продуктов. Вам понадобятся: миска для теста, венчик, форма для выпечки диаметром 20-24 см, духовка, миксер для крема (или можно вручную), нож для нарезки сухофруктов.

  1. Подготовьте сухофрукты: залейте курагу и чернослив кипятком на 10 минут, промойте, нарежьте мелко. Оставьте часть кураги для украшения. Используйте сушеные абрикосы или изюм как замену, если нет кураги.

  2. Смешайте тесто: в большой миске разотрите сахар с яйцами, добавьте сметану, перемешайте. Всыпьте пшеничную муку, разрыхлитель и ванилин, взбейте до однородности. Тесто выйдет жидковатым — это нормально.

  3. Разделите тесто: поделите на 3 равные части. В первую добавьте мак пищевой, во вторую — нарезанный чернослив и грецкие орехи (или любые орехи, как фундук), в третью — курагу.

  4. Выпекайте коржи: смажьте форму сливочным маслом, вылейте первую порцию теста, поставьте в духовку на 200 градусов на 20-30 минут. Проверьте готовность зубочисткой — если сухая, корж готов. Повторите для остальных двух.

  5. Сделайте крем: взбейте сгущенное молоко с размягченным сливочным маслом до пышности. Можно добавить немного ванилина для аромата. Поставьте в холодильник на время выпечки.

  6. Соберите торт: остывшие коржи смажьте кремом, уложите друг на друга. Верх украсьте кокосовой стружкой, спиралью из кураги и измельченными орехами.

  7. Дайте пропитаться: поставьте торт в холодильник на 2-3 часа. Подавайте охлажденным, с чаем или кофе.

Мифы и правда

  • Миф: этот торт называется "бедным" потому что он невкусный или из дешевых продуктов. Правда: название отражает простоту ингредиентов, но вкус выходит богатым благодаря сочетанию сухофруктов и орехов.
  • Миф: сухофрукты в рецепте можно пропустить, чтобы сэкономить. Правда: они добавляют кислинку и текстуру, делая торт интереснее; без них он будет обычным бисквитом.
  • Миф: крем можно сделать из йогурта вместо сгущенки для диетической версии. Правда: йогурт сделает крем жидким, лучше придерживаться масла и сгущенки для насыщенности.

Исторический контекст

Этот рецепт уходит корнями в еврейскую кухню, где простые ингредиенты использовались для создания праздничных блюд. В 19 веке такие торты готовили на Шаббат, используя мак и сухофрукты как символы изобилия. Со временем он распространился по Восточной Европе, адаптируясь под местные продукты. Сегодня его варят в России, Украине и Израиле, часто с вариациями — например, с добавлением корицы или меда. Это блюдо отражает традиции экономичной выпечки, где каждый ингредиент важен.

А что если…

А что если у вас нет сметаны? Замените ее на натуральный йогурт или кефир — тесто выйдет чуть кислее, но все равно вкусным. А что если орехи аллергены? Возьмите семечки подсолнечника или тыквенные — они добавят хруст, без риска. А что если духовка старая и печет неравномерно? Выпекайте по одному коржу, поворачивая форму, или купите силиконовую форму для равномерности. А что если хотите сделать торт веганским? Используйте растительное масло вместо сметаны и яиц, кокосовый крем вместо сливочного — получится оригинальный вариант.

В заключение, этот торт — отличный выбор для тех, кто любит домашнюю выпечку без лишних хлопот. Интересный факт: в некоторых семьях его готовят на Новый год, украшая орехами как символом богатства. Второй факт: сухофрукты в рецепте богаты клетчаткой, что делает десерт чуть полезнее обычных сладостей. Третий факт: рецепт можно масштабировать — для большой компании увеличьте порции, добавив больше муки и крема.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт вишнёвого торта с кремом маскарпоне сохраняет нежность и сочность сегодня в 4:38

Вишнёвый торт, который не киснет, а очаровывает: крем из маскарпоне разрушает мифы о сладких неудачах

Узнайте, как приготовить нежный и ароматный вишневый торт с воздушным кремом и шоколадной ноткой, который станет звездой любого праздника.

Читать полностью » Чизкейк со сливочным сыром сохраняет нежную текстуру благодаря правильному взбиванию ингредиентов сегодня в 3:34

Секретная формула чизкейка: почему сливочный сыр делает десерт, о котором мечтают все

Этот нежный десерт из Америки тает во рту и подходит для любого повода. Узнайте секреты приготовления, плюсы-минусы и интересные факты о чизкейке со сливочным сыром.

Читать полностью » Фаршированная свинина в духовке запекается с добавлением вина и соевого соуса сегодня в 3:31

Сочная свинина и хрустящие фисташки — вкус, который не оставит равнодушным

Откройте для себя простой рецепт сочной фаршированной свинины в духовке с фисташками и перцем. Идеально для праздника — вкусно, красиво и без хлопот.

Читать полностью » Маринованные огурцы в пакете: экспресс-рецепты за 15 минут, 30 минут и час сегодня в 3:26

Чеснок, укроп и один пакет — огурцы превращаются в закуску за час

Хрустящие и ароматные огурчики можно приготовить не только в банках, но и в пакете. Всего 15 минут — и готова вкусная закуска к любому столу.

Читать полностью » Профитроли с творожным сыром и красной рыбой запекаются в духовке сегодня в 2:28

Профитроли с рыбой: ингредиент, который меняет всё, но остаётся незамеченным на кухне

Представьте праздничную закуску, которая сочетает хрустящее тесто с нежной начинкой из сыра и рыбы. Легко приготовить, но эффектно выглядит — интригующее блюдо для вашего стола!

Читать полностью » Приготовление салата с говядиной и помидорами обеспечивает сбалансированный вкус и питательность сегодня в 2:24

Ошибка в салате с говядиной: помидоры могут разрушить блюдо, если не знать этот секрет заранее

Этот яркий салат с говядиной и помидорами удивит сочностью и ароматом. Что скрывается за простым рецептом?

Читать полностью » Рецепт торта День и ночь: бисквит и сметанный крем из СССР сегодня в 2:16

Яйца, мука и сметана — получается торт, за который в СССР стояли в очереди

Легендарный торт "День и ночь" вновь возвращает вкус детства. Узнайте, как приготовить десерт с контрастом светлого и тёмного бисквита по классическому рецепту.

Читать полностью » Рецепты корейской моркови на зиму: острый вариант с чили и классический сегодня в 1:22

Обычная морковь превратилась в острейшую закуску — без долгих заморочек

Острая или классическая — корейская морковь на зиму станет отличной закуской, которая сохранит летний вкус и порадует холодными вечерами.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Современные чемоданы различаются по материалу, размеру и удобству колёс
Питомцы

Ветеринары: позы сна у собак помогают выявить доверие и болезни
Красота и здоровье

Гарвардские ученые доказали влияние ягод на память — сколько грамм нужно в неделю
Красота и здоровье

Диетолог Татьяна Солнцева рассказала о пользе стручковой фасоли для сердца и обмена веществ
Наука

5800-летняя березовая жвачка помогла определить внешность и рацион древней женщины
Авто и мото

Audi отказалась от выпуска RS6 e-tron из-за низкого спроса на спортивные электромобили
Авто и мото

Чёрный дым из выхлопной трубы: эксперты FRANK AUTO и Likvi назвали причины
Садоводство

В Удмуртии осенью собирают шишки, рябину, колосья и льняную соломку для декора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet