Резкий химический запах в бассейнах и саунах является прямым сигналом об опасности для здоровья, рассказал доктор химических наук, академик Валерий Петросян. В комментарии NewsInfo эксперт подчеркнул, что качественная дезинфекция воды не должна сопровождаться едкими испарениями, которые могут привести к тяжелым последствиям для организма.

Ранее сообщалось, что в городе Полевском Свердловской области группа детей получила отравление парами хлора во время празднования дня рождения в частной сауне. В результате инцидента шестеро несовершеннолетних были экстренно госпитализированы. Примечательно, что за месяц до происшествия посетители уже жаловались в социальных сетях на невыносимый запах химии в данном заведении.

Специалисты отмечают, что, несмотря на наличие четких санитарных норм, владельцы подобных объектов часто экономят на системах автоматического дозирования реагентов и измерительных приборах. Стоит учитывать, что любовь к высокой температуре в парилке сама по себе создает нагрузку на организм, а наличие токсичных паров кратно увеличивает риски.

Петросян пояснил, что в самой бане или сауне хлор содержаться не может — его источником является исключительно вода в бассейне. По словам академика, перед посещением таких мест необходимо проявлять максимальную бдительность и требовать у администрации актуальные данные о качестве воды. Это особенно важно, если планируется отдых с детьми, чей организм наиболее чувствителен к токсинам. При этом главный риск для потребителей часто кроется в нарушении технологических процессов очистки.

"Надо понимать, куда вы идете. Если не уверены в том, что там вода дезинфицируется очень качественно, лучше детей туда не водить. Надо требовать паспорт. Надо требовать данные о качестве воды", — отметил Петросян.

Эксперт добавил, что ориентироваться на запах — это самый простой и действенный способ первичной проверки. Чистая и правильно подготовленная вода практически не имеет специфического аромата. Наличие острого, резкого запаха свидетельствует о превышении норм или неправильном использовании реагентов.

Часто из-за избытка химии может возникнуть агрессивная среда, негативно влияющая на кожные покровы и слизистые. Также не стоит забывать, что загрязненная вода может стать причиной развития инфекции, если очистка проводится формально.

"Чистая вода не пахнет хлором, острого резкого запаха нет. Если планируете, чтобы дети ходили в бассейн часто, тогда надо спросить паспортные данные и со специалистами советоваться", — пояснил эксперт.

Академик акцентировал внимание на том, что в официальных документах должны быть указаны конкретные цифры по содержанию хлорорганических соединений. Если администрация отказывается предоставлять такую информацию, посещать бассейн категорически запрещено.

Кроме того, Петросян прокомментировал случаи использования "хлорки" в медицинских манипуляциях, например, в стоматологии. Он выразил сомнение в компетентности специалистов, использующих подобные термины и методы, подчеркнув, что полоскание полости рта хлорированной водой не является нормой. В вопросах гигиены рта неправильный выбор состава средства может привести к серьезным повреждениям микрофлоры.

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