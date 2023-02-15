Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.02.2023 : 73,8645
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.02.2023 : 79,3355
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:18

Приговор Марии Пономаренко: шесть лет колонии по делу о фейках про армию России

Публикация в социальных сетях Марии Пономаренко о ситуцаии в Мариуполе стоила ей лишения свободы на 6 лет, что на три года меньше срока, запрашиваемого прокуратурой (9 лет). Ее обвинили в распространении недостоверных сведений об армии РФ. Такую информацию подтвердило издание RuNews, где журналист раньше работала, в своем Telegram-канале.

Стоит добавить, что барнаульский суд запретил Пономаренко заниматься журналистской деятельностью в течение пяти лет после освобождения из колонии.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2022 года. Марию Пономаренко задержали в Санкт-Петербурге, затем ее доставили в Барнаул, где и рассматривалось дело.

Мир

Украинские стрелки повредили больницу и жилые дома Доценка

Это произошло в Буденновском и Пролетарском районах в 7:30 и 7:35 утра

Читать полностью

Экс-президент Киргизии Атамбаев покинул республику и направился на лечение заграницу

Политик вылетел из Бишкека в ОАЭ, откуда планирует добраться до Испании, где пройдет диагностическое обследование и курс соответствующей реабилитации

Читать полностью

Общество

Twitter стал местом свободы слова после его приобретения Илоном Маском

Пользователи социальной сети замечают, что платформа постепенно перестает быть местом "обмена официальными сообщениями"

Читать полностью

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен в период с 14 по 15 февраля

Информация появилась на официальном сайте художественого учреждения

Читать полностью

Новости