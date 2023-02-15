Публикация в социальных сетях Марии Пономаренко о ситуцаии в Мариуполе стоила ей лишения свободы на 6 лет, что на три года меньше срока, запрашиваемого прокуратурой (9 лет). Ее обвинили в распространении недостоверных сведений об армии РФ. Такую информацию подтвердило издание RuNews, где журналист раньше работала, в своем Telegram-канале.

Стоит добавить, что барнаульский суд запретил Пономаренко заниматься журналистской деятельностью в течение пяти лет после освобождения из колонии.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2022 года. Марию Пономаренко задержали в Санкт-Петербурге, затем ее доставили в Барнаул, где и рассматривалось дело.