Сколько слов распознает ваш домашний любимец?

Многие владельцы собак уверены, что их питомцы способны понимать целые предложения и выполнять довольно сложные команды. Но действительно ли собаки способны усваивать такое большое количество слов? И как можно проверить, какой словарный запас у вашего четвероногого друга?

Собаки понимают больше, чем мы думаем

Согласно исследованиям, в среднем домашние собаки способны понять и различать от 150 до 300 слов. Конечно, это зависит от породы, возраста, индивидуальных особенностей собаки и, самое главное, от времени и усилий, которые хозяин вкладывает в ее обучение.

Некоторые особо одаренные и прошедшие специальное обучение собаки даже могут понимать до 1000 слов! Это поистине впечатляющий результат. Например, знаменитая на весь мир овчарка Чесси, обученная командам, могла различать более 1000 слов.

Как проверить словарный запас собаки?

Если вы хотите выяснить, сколько слов понимает ваш питомец, попробуйте провести несложное тестирование. Вот пошаговая инструкция:

Начните с простых и хорошо знакомых собаке слов, таких как: "гулять", "кушать", "сидеть", "лежать". Дайте команду и посмотрите, реагирует ли собака. Постепенно усложняйте словарь, добавляя новые слова, связанные с предметами, действиями, названиями членов семьи. Например, "игрушка", "миска", "мама", "папа". Следите за реакцией собаки. Если она правильно выполняет команду или находит названный предмет, значит, это слово ей знакомо. Ведите список усвоенных собакой слов. Постепенно он будет пополняться.

Помните, что собаки, как и люди, обладают разными способностями к изучению языка. Многое зависит от породы, возраста и, конечно, усилий хозяина в процессе обучения. Регулярно тренируйтесь и расширяйте словарный запас вашего питомца - и вы удивитесь, как много он может понимать!

Фото: unsplash.com by Ana Silva.