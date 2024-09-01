Загадочный "пончик" в ядре Земли: Открытие может раскрыть тайны магнитного поля

Австралийские геофизики сделали сенсационное открытие, обнаружив уникальную структуру во внешнем жидком ядре Земли, которая располагается параллельно экватору и простирается в низких широтах.

Это открытие, опубликованное в журнале Science Advances, может значительно улучшить наше понимание динамики магнитного поля нашей планеты.

Ядро Земли состоит из твердого внутреннего ядра и жидкого внешнего, над которым располагается мантия и земная кора. Ученые из Австралийского национального университета обнаружили неизвестную структуру во внешнем ядре, близко к границе с мантией.

Профессор Хрвойе Ткалчич, соавтор исследования, объяснил, что новую структуру удалось обнаружить благодаря замедлению сейсмических волн. Он уточнил, что эта структура, похожая на пончик, расположена параллельно плоскости экватора и простирается на сотни километров ниже границы мантии и ядра.

Исследование внутреннего строения Земли проводится с помощью сейсмической томографии, которая измеряет скорости сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. Эти волны проходят через всю планету и регистрируются сейсмографами на поверхности. Изменения скорости волн указывают на неоднородности в толще Земли.

Геофизики обычно регистрируют скорости сейсмических волн в течение первых часов после землетрясения. В данном исследовании сигналы записывались гораздо дольше, что позволило изучить отраженные волны в течение многих часов после крупного землетрясения и обнаружить ранее неизвестную структуру.

Это открытие может предоставить новые знания о динамике магнитного поля Земли, считает соавтор исследования Сяолун Ма. Он подчеркнул, что внешнее ядро остается загадочным и требует объединения усилий различных научных дисциплин для полного понимания.

Внешнее ядро состоит в основном из расплавленного железа и никеля, и его энергичные движения создают магнитное поле, защищающее планету от космического излучения и способствующее поддержанию жизни. Понимание состава и поведения внешнего ядра может помочь предсказать изменения магнитного поля, которые могут привести к его исчезновению или ослаблению.

Профессор Ткалчич добавил, что замедление скорости сейсмических волн в обнаруженной структуре предполагает ее обогащение легкими химическими элементами, что усиливает перемешивание во внешнем ядре. Это исследование также может быть полезно при изучении магнитных полей других планет.

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