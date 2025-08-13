Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Помпеи
Помпеи
© commons.wikimedia.org by Lord Pheasant из английский Википедия is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:19

Последние жители Помпей: как они выживали после катастрофы

Археологи обнаружили следы жизни в Помпеях спустя 400 лет после извержения Везувия

Долгое время считалось, что после извержения Везувия в 79 году н. э. Помпеи навсегда превратились в мёртвый город. Однако последние раскопки в районе Инсула Меридионалис доказали: люди вернулись в пепельные руины и пытались возродить здесь жизнь.

Жизнь среди пепла

Поначалу выжившие столкнулись с пустынным ландшафтом, но со временем природа взяла своё - растительность снова покрыла землю. Люди селились в уцелевших верхних этажах зданий, а нижние, погребённые под пеплом, превращали в подвалы, печи и даже мельницы.

"Это не было комфортной жизнью — скорее, отчаянной попыткой выжить", — отмечают исследователи.

Император Тит отправил в Помпеи двух бывших консулов, чтобы навести порядок. Их задача включала:

  • помощь в восстановлении города.
  • распределение имущества погибших без наследников.

Но проект провалился: Помпеи так и не вернули былого величия. Люди жили в тяжелейших условиях, без инфраструктуры, и лишь к V веку н. э. город окончательно опустел — возможно, из-за нового извержения.

Кто остался в Помпеях?

  • 20 000 человек — примерное население до катастрофы.
  • 1300 жертв — обнаружено при раскопках (остальные погибли за пределами города).
  • Выжившие — те, кто не смог уехать, вернулся в руины, а более удачливые переселились в другие города.

Почему об этом не говорили раньше?

Археологов всегда больше интересовал слой 79 года — застывшие мгновения трагедии. Следы позднего заселения уничтожались или игнорировались. Лишь сейчас, благодаря стратиграфическим исследованиям, удалось найти доказательства: Помпеи не умерли в один день — их агония длилась века.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новые данные: эволюция приматов началась в условиях низких температур сегодня в 20:33

66 миллионов лет назад: что скрывает история о первых приматах

Исследование ученых из Университета Рединга меняет представление о происхождении приматов, утверждая, что они появились в холодном климате Северной Америки. Узнайте, как это открытие влияет на наше понимание эволюции и адаптации.

Читать полностью » Переход к скотоводству 5000 лет назад вызвал первые массовые эпидемии — исследование сегодня в 16:04

Скотоводство как биологическое оружие: что нашли учёные в ДНК наших предков

Учёные раскрыли тайны древних инфекций, показывая, как переход к скотоводству и кочевому образу жизни повлиял на массовые болезни. Узнайте, что они обнаружили!

Читать полностью » Химики поймали момент: самый тяжелый атом в действии – сенсационное открытие сегодня в 15:06

Химия на грани фантастики: самый тяжелый атом попался на горячем – что это значит

Ученые впервые зафиксировали участие самого тяжелого атома в химической реакции. Открытие свойств нобелия может перевернуть таблицу Менделеева и изменить научные представления о сверхтяжелых элементах.

Читать полностью » Крошечный муравей из янтаря раскрыл тайны эволюции Basiceros сегодня в 14:06

Вымершие муравьи Карибского бассейна: янтарь рассказывает об экологических катастрофах

Находка в доминиканском янтаре: окаменелость самого маленько муравья Basiceros enana. Открытие меняет представление об эволюции и ареале этих муравьев-маскировщиков.

Читать полностью » Прорыв в OLED: новая молекула повысит яркость дисплеев и точность диагностики сегодня в 13:37

Японские ученые раскрыли секрет ярких дисплеев: молекула-переключатель меняет правила игры

Японские ученые разработали новую органическую молекулу CzTRZCN, объединяющую эффективное излучение света для OLED и сильное поглощение для медицинской визуализации.

Читать полностью » Парейдолия лица: почему мозг видит лица в предметах – новое исследование сегодня в 12:37

Реальные и мнимые лица: новое исследование показывает разницу в обработке информации мозгом

Узнайте, как мозг распознает лица в неодушевленных предметах, и почему "фальшивые" лица привлекают больше внимания, чем настоящие. Новое исследование парейдолии раскрывает секреты восприятия.

Читать полностью » Атлантический океан оказался старше: новое открытие меняет представления о климате Земли сегодня в 11:37

Подводный код: как грязевые волны меняют историю формирования Атлантического океана

Сенсационное открытие: Атлантический океан сформировался на миллионы лет раньше! Новые данные о геологии и влиянии на климат Земли раскрывают древние "подводные водопады".

Читать полностью » Ученые раскрыли секрет счастливых пар: 38 минут в день сплетен творят чудеса сегодня в 10:37

Измена? Развод? Нет, сплетни! Как общие разговоры спасают отношения – неожиданный поворот

Ученые выяснили, что 38 минут сплетен в день полезны для отношений! Обсуждение новостей и знакомых укрепляет связь и приносит счастье в паре. Подробности исследования.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Дочери Кевина Джонаса впервые посмотрели фильм Camp Rock и оценили его сдержанно
Питомцы

Ветеринары описали способы, которыми кошки встречают хозяев
Наука и технологии

Какао-продукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Туризм

Отдых в Тамани: жильё от 2000 рублей, качели у моря и исторические памятники
Авто и мото

Мини-КАСКО: условия, стоимость и ограничения страхового покрытия
Садоводство

Стоячая вода на участке способствует размножению комаров
Спорт и фитнес

Гиперкифоз, мышечные зажимы и компрессия: к чему приводит сутулость
Культура и шоу-бизнес

Эмма Стоун рассказала Vogue, как материнство изменило её карьеру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru