Последние жители Помпей: как они выживали после катастрофы

Долгое время считалось, что после извержения Везувия в 79 году н. э. Помпеи навсегда превратились в мёртвый город. Однако последние раскопки в районе Инсула Меридионалис доказали: люди вернулись в пепельные руины и пытались возродить здесь жизнь.

Жизнь среди пепла

Поначалу выжившие столкнулись с пустынным ландшафтом, но со временем природа взяла своё - растительность снова покрыла землю. Люди селились в уцелевших верхних этажах зданий, а нижние, погребённые под пеплом, превращали в подвалы, печи и даже мельницы.

"Это не было комфортной жизнью — скорее, отчаянной попыткой выжить", — отмечают исследователи.

Император Тит отправил в Помпеи двух бывших консулов, чтобы навести порядок. Их задача включала:

помощь в восстановлении города.

распределение имущества погибших без наследников.

Но проект провалился: Помпеи так и не вернули былого величия. Люди жили в тяжелейших условиях, без инфраструктуры, и лишь к V веку н. э. город окончательно опустел — возможно, из-за нового извержения.

Кто остался в Помпеях?

20 000 человек — примерное население до катастрофы.

1300 жертв — обнаружено при раскопках (остальные погибли за пределами города).

Выжившие — те, кто не смог уехать, вернулся в руины, а более удачливые переселились в другие города.

Почему об этом не говорили раньше?

Археологов всегда больше интересовал слой 79 года — застывшие мгновения трагедии. Следы позднего заселения уничтожались или игнорировались. Лишь сейчас, благодаря стратиграфическим исследованиям, удалось найти доказательства: Помпеи не умерли в один день — их агония длилась века.