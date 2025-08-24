Рацион помпейцев раскрыт: кухня древних римлян оказалась сложнее, чем считалось

Новое исследование позволило заглянуть на кухни древних Помпей. Учёные проанализировали органические останки, чтобы с беспрецедентной точностью восстановить картину сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, которые кормили город до рокового извержения Везувия в 79 году н. э.

Не только пепел, но и кладезь знаний

Извержение, похоронившее город под слоем пепла, paradoxically сохранило его как капсулу времени. Благодаря этой уникальной сохранности органических материалов — от костей животных до обугленных семян — археологи смогли детально изучить продовольственную систему Помпей.

Исследование подтвердило, что питание помпейцев было удивительно разнообразным. В основе лежали зерновые и бобовые культуры, но горожане также активно потребляли животные белки — как мясо скота, так и дары моря.

Изотопный анализ костей животных рассказал о разных подходах к животноводству. Например, рацион свиней сильно отличался: одних кормили пищевыми отходами, а других выпасали на природе. А различия в питании коз и овец указывают на то, что их содержали для разных целей: производства молока, шерсти или мяса.

Море на столе

Одним из ключевых открытий стало подтверждение важной роли морских ресурсов. Анализ показал интенсивное потребление рыбы, моллюсков и ракообразных.

"Остатки рыбы, моллюсков и ракообразных, обнаруженные в бытовых и коммерческих целях, указывают на хорошо организованную цепочку поставок, возможно, связанную с близлежащим побережьем Неаполитанского залива", — отмечается в исследовании.

Учёные также изучили растительные останки, включая пшеницу, ячмень и чечевицу. Анализ показывает, что местные земледельцы использовали передовые для своего времени методы, возможно, удобрения или севооборот, чтобы максимизировать урожайность и прокормить большое население города.

Технологии открывают прошлое

Этот проект — результат сотрудничества Археологического парка Помпеи, Университета Кампании, Римского университета Ла Сапиенца и Йоркского университета. Он основан на анализе изотопов углерода и азота, который позволяет расшифровать то, что невидимо глазу.

Директор Археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель подчёркивает, что открытия делаются не только в ходе новых раскопок.

"Это исследование показывает, что даже в материалах, найденных десятилетия назад, новые технологии могут раскрыть революционную информацию. Учитывая, что треть города до сих пор не раскопана, потенциал неисчислим", — заявил Цухтригель.

Работа продолжается, и нас ждут новые удивительные открытия о жизни древнеримского города.