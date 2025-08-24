Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Помпеи
Помпеи
© commons.wikimedia.org by Lord Pheasant из английский Википедия is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 22:48

Рацион помпейцев раскрыт: кухня древних римлян оказалась сложнее, чем считалось

Учёные выявили разнообразные методы животноводства в Помпеях по анализу костей свиней и коз

Новое исследование позволило заглянуть на кухни древних Помпей. Учёные проанализировали органические останки, чтобы с беспрецедентной точностью восстановить картину сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, которые кормили город до рокового извержения Везувия в 79 году н. э.

Не только пепел, но и кладезь знаний

Извержение, похоронившее город под слоем пепла, paradoxically сохранило его как капсулу времени. Благодаря этой уникальной сохранности органических материалов — от костей животных до обугленных семян — археологи смогли детально изучить продовольственную систему Помпей.

Исследование подтвердило, что питание помпейцев было удивительно разнообразным. В основе лежали зерновые и бобовые культуры, но горожане также активно потребляли животные белки — как мясо скота, так и дары моря.

Изотопный анализ костей животных рассказал о разных подходах к животноводству. Например, рацион свиней сильно отличался: одних кормили пищевыми отходами, а других выпасали на природе. А различия в питании коз и овец указывают на то, что их содержали для разных целей: производства молока, шерсти или мяса.

Море на столе

Одним из ключевых открытий стало подтверждение важной роли морских ресурсов. Анализ показал интенсивное потребление рыбы, моллюсков и ракообразных.

"Остатки рыбы, моллюсков и ракообразных, обнаруженные в бытовых и коммерческих целях, указывают на хорошо организованную цепочку поставок, возможно, связанную с близлежащим побережьем Неаполитанского залива", — отмечается в исследовании.

Учёные также изучили растительные останки, включая пшеницу, ячмень и чечевицу. Анализ показывает, что местные земледельцы использовали передовые для своего времени методы, возможно, удобрения или севооборот, чтобы максимизировать урожайность и прокормить большое население города.

Технологии открывают прошлое

Этот проект — результат сотрудничества Археологического парка Помпеи, Университета Кампании, Римского университета Ла Сапиенца и Йоркского университета. Он основан на анализе изотопов углерода и азота, который позволяет расшифровать то, что невидимо глазу.

Директор Археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель подчёркивает, что открытия делаются не только в ходе новых раскопок.

"Это исследование показывает, что даже в материалах, найденных десятилетия назад, новые технологии могут раскрыть революционную информацию. Учитывая, что треть города до сих пор не раскопана, потенциал неисчислим", — заявил Цухтригель.

Работа продолжается, и нас ждут новые удивительные открытия о жизни древнеримского города.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные обнаружили в норвежской пещере кости белых медведей, моржей и китов возрастом 75 000 лет вчера в 23:11

Капсула времени ледникового периода: в Норвегии нашли останки 46 исчезнувших видов

Учёные нашли в норвежской пещере кости 46 видов животных, живших 75 000 лет назад. Это открытие раскрывает судьбу древней Арктики и даёт тревожный прогноз для её будущего.

Читать полностью » Российские исследователи тестируют препарат, замедляющий старение на клеточном уровне вчера в 18:17

Секрет долголетия раскрыт? Уникальный препарат обещает продлить молодость

Учёные из Волгограда создали препарат ВЛ-10, который замедляет старение и предотвращает диабет, болезни сердца и деменцию. Когда он появится в аптеках?

Читать полностью » Учёные обнаружили микрочастицы пластика в крови человека вчера в 18:12

Это уже внутри нас: шокирующие данные о пластиковом заражении

Ученые бьют тревогу: пластик накапливается в организме человека. Новое глобальное исследование поможет ООН создать юридически обязывающее соглашение по его ограничению.

Читать полностью » Учёные выяснили, что молоко не оказывает значимого влияния на здоровье, несмотря на богатый состав вчера в 17:28

Три молочных продукта, которые действительно защищают от диабета

Молочные продукты снижают риск болезней сердца и рака — но не всегда. Новый метаанализ 51 исследования раскрывает неожиданные противоречия в их влиянии на здоровье. Чему верить?

Читать полностью » Археологи обнаружили гробницу 18-летней девушки с золотыми артефактами в Иране вчера в 17:18

Золото, змеи и 18 лет: что скрывает самая загадочная гробница Ирана

Уникальная гробница 18-летней девушки бронзового века обнаружена в Иране. Богатый инвентарь — золото, шкатулка со змеями и печати — раскрывает тайны элиты Великого Хорасана.

Читать полностью » Психологи установили связь между избирательностью и сексуальной активностью у одиноких людей вчера в 16:08

Как правильно фильтровать партнёров, чтобы не остаться без интима

Исследование показало: избирательность в выборе партнера влияет на сексуальную активность, но не так, как думали раньше. Кто чаще вступает в интимные связи — те, кто строго отбирает по характеру или по фото?

Читать полностью » Технологии дарят надежду: ИИ восстановил голос после 25 лет молчания вчера в 15:28

Лондонский акцент и картавость, которые она ненавидела, стали самым дорогим подарком

ИИ помог Саре, потерявшей голос из-за БАС, зазвучать вновь. 8 секунд записи спасли ее. Технология воссоздала уникальный голос и картавость.

Читать полностью » Болгарский Город птиц раскрыл секрет виноделия 7000-летней давности вчера в 14:28

В Городе птиц раскрыт древний секрет: 3000 обугленных семян указали на виноделие 7000-летней давности

В "Городе птиц" Болгарии найдены древнейшие доказательства виноделия на Балканах. Находка включает 3000 семян и фрагменты сосудов 7000-летней давности, что меняет историю.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Бразильский дизайнер объяснил искажения на Туринской плащанице эффектом маски Агамемнона
Спорт и фитнес

Тренер назвала топ-5 упражнений против целлюлита и дополнительные методы ухода
Еда

Профессор Джон Бакли: яйца не повышают холестерин при сбалансированной диете
Туризм

Власти Кубы усилили меры безопасности для туристов в сезон ураганов
Питомцы

Дешёвые корма на основе кукурузы и сои вредны для животных
Красота и здоровье

Невролог Чен назвал инсульт и кровотечение возможными последствиями сдержанного чиха
Красота и здоровье

Витамин D признан ключевым для здоровья женщин старше 60 лет
Авто и мото

Статистика ДТП: как распространённые заблуждения о вождении влияют на безопасность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru