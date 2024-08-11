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Нужно ли поливать помидоры и перцы в конце августа
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Не поливайте помидоры и перцы так: узнайте секреты правильного увлажнения

Нужно ли поливать помидоры и перцы в конце августа

Соблюдение режима полива помогает избежать многих проблем в огороде, таких как заболевания от избыточной влаги и появление вредителей. Однако у помидоров и перцев свои особенности.

Полив томатов:

В конце лета томаты, растущие в открытом грунте, не требуют большого количества воды, поскольку они остаются на грядке до полного созревания плодов. Поливать их следует только в том случае, если растения явно завяли.

В теплицах томаты поливают реже, уменьшая объем воды. Обычно достаточно поливать их один раз в неделю.

Полив перцев:

Перцам требуется регулярный полив. Если август умеренно теплый, достаточно орошения 1-2 раза в неделю. В жаркую и сухую погоду перцы нуждаются в ежедневном поливе. При дождливой погоде полив можно полностью исключить.

Фото: commons. wikimedia.org/Leon Brooks (public domain).

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