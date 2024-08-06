5 минут в день для блестящего урожая: как правильно ухаживать за томатами в августе

Вот что нужно сделать с помидорными кустами в августе, чтобы не лишиться урожая

В августе дачнику, выращивающему томаты, необходимо помочь растениям, выполнив простую, но очень важную процедуру. Речь идет об удалении лишних частей растения. Если владелец дачного участка не сделает этого вовремя, он может лишиться всего урожая.

Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных напоминает, что в последней трети лета нужно убрать некоторые нижние листья на кустах помидоров.

Как правильно помочь помидорам в августе?

Следует внимательно осмотреть нижнюю часть растения. Если заметили пожелтевшие листья, срочно удалите их! Точно так же поступите с листьями, которые касаются земли. Эта процедура улучшает воздухообмен внутри растения и уменьшает затенение соседних растений.

Что важно учитывать при удалении листьев?

Следует помнить, что за один раз нельзя срывать слишком много листьев. Ежедневно можно удалять не более трех листьев. Не забывайте, что листья играют важную роль в питании растения. Недостаток зелени может вызвать проблемы с томатами, аналогичные тем, которые возникают при избытке. Желательно, чтобы над каждым плодом оставалось как минимум два листа.

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