© Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Опубликована сегодня в 1:14

Этот фрукт помогает бороться с анемией и поддерживает силы в холодное время

Диетолог Волкова: гранат осенью укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение

Осень — время, когда организм особенно нуждается в поддержке. Снижение солнечной активности, перепады температуры и сезонные вирусы требуют от иммунной системы максимальной отдачи. В этот период особенно важно включать в рацион продукты, богатые витаминами и антиоксидантами. Одним из таких источников является гранат.

Почему гранат полезен осенью

Этот фрукт ценят за высокое содержание витамина С, который играет ключевую роль в поддержании иммунитета и помогает организму справляться с инфекциями. Кроме того, гранат улучшает работу пищеварительной системы и способствует выработке ферментов, регулирующих усвоение питательных веществ.

"Насыщенный витамином С фрукт укрепляет иммунную систему и улучшает пищеварение", — сказала диетолог Галина Волкова.

Регулярное употребление граната особенно полезно людям с низким уровнем гемоглобина. В его составе есть соединения, которые поддерживают баланс железа в крови и помогают бороться с анемией.

Дополнительные эффекты

Гранат способен положительно влиять на аппетит и общее самочувствие. Антиоксиданты, содержащиеся в его зернах, снижают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сосудов. Благодаря этим свойствам фрукт становится ценным элементом профилактического питания в холодный сезон.

Как употреблять правильно

Несмотря на очевидную пользу, гранат не всегда безопасен. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения, от него и гранатового сока лучше отказаться. Кроме того, из-за высокой кислотности напиток может негативно сказаться на зубной эмали. Чтобы минимизировать вред, диетологи советуют пить сок через трубочку и обязательно полоскать рот после употребления.

Вывод

Гранат — это не только яркий вкус и эстетика осеннего стола, но и надежный помощник для укрепления здоровья. Главное — помнить о возможных ограничениях и включать его в рацион разумно, тогда он принесет максимум пользы.

