Салат из киноа с апельсином и гранатом
Салат из киноа с апельсином и гранатом
Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:56

Гранат и сыр в салате: как обычное блюдо становится парадоксальным шедевром за минуты

Кулинарные специалисты рекомендуют салат с гранатом и сыром

Представьте себе блюдо, которое не только радует глаз яркими красками, но и дарит настоящий взрыв вкуса. Салат с гранатом и сыром — это простое сочетание свежей зелени, сочных овощей, пикантного сыра и ароматной заправки. Он готовится за считаные минуты и станет украшением любого стола. Давайте разберёмся, как его приготовить!

Ингредиенты

  • Листья салата - 300 г (можно взять готовую смесь или собрать из рукколы, фризе и радиччо).
  • Помидоры черри - 100 г (или обычные спелые помидоры, но плотные, чтобы не расползлись).
  • Мягкий сыр - 100 г (у меня с голубой плесенью, но подойдёт рокфор, горгонзола или даже бри).
  • Грецкие орехи - 30 г (замените на кешью, фундук или семечки подсолнечника).
  • Гранат - 1 шт. (разберём на зерна).
  • Оливковое масло - 80 мл (или любое растительное).
  • Лимонный сок - 1 ст. л.
  • Гранатовый соус (Наршараб) - 1 ст. л.
  • Перец черный молотый - по вкусу.
  • Соль - по вкусу.

Пошаговое приготовление

Вымойте и обсушите помидоры черри. Разрежьте их пополам — выбирайте крепкие, чтобы они держали форму. Поломайте сыр с плесенью на кусочки. Если используете другой вид, учитывайте его вкус — острый или мягкий.

Возьмите салатные листья — готовую смесь или сделайте свою из доступной зелени. Поломайте грецкие орехи на небольшие кусочки. Альтернатива: кедровые или обжаренные семечки.

Аккуратно извлеките зерна — это добавит яркости и сладости. В мисочке соедините масло, лимонный сок, гранатовый соус и специи. Перемешайте тщательно. В большой миске смешайте листья салата, помидоры, сыр и орехи. Полейте заправкой, сверху посыпьте зернами граната.

