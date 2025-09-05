Гранат и сыр в салате: как обычное блюдо становится парадоксальным шедевром за минуты

Представьте себе блюдо, которое не только радует глаз яркими красками, но и дарит настоящий взрыв вкуса. Салат с гранатом и сыром — это простое сочетание свежей зелени, сочных овощей, пикантного сыра и ароматной заправки. Он готовится за считаные минуты и станет украшением любого стола. Давайте разберёмся, как его приготовить!

Ингредиенты

Листья салата - 300 г (можно взять готовую смесь или собрать из рукколы, фризе и радиччо).

Помидоры черри - 100 г (или обычные спелые помидоры, но плотные, чтобы не расползлись).

Мягкий сыр - 100 г (у меня с голубой плесенью, но подойдёт рокфор, горгонзола или даже бри).

Грецкие орехи - 30 г (замените на кешью, фундук или семечки подсолнечника).

Гранат - 1 шт. (разберём на зерна).

Оливковое масло - 80 мл (или любое растительное).

Лимонный сок - 1 ст. л.

Гранатовый соус (Наршараб) - 1 ст. л.

Перец черный молотый - по вкусу.

Соль - по вкусу.

Пошаговое приготовление

Вымойте и обсушите помидоры черри. Разрежьте их пополам — выбирайте крепкие, чтобы они держали форму. Поломайте сыр с плесенью на кусочки. Если используете другой вид, учитывайте его вкус — острый или мягкий.

Возьмите салатные листья — готовую смесь или сделайте свою из доступной зелени. Поломайте грецкие орехи на небольшие кусочки. Альтернатива: кедровые или обжаренные семечки.

Аккуратно извлеките зерна — это добавит яркости и сладости. В мисочке соедините масло, лимонный сок, гранатовый соус и специи. Перемешайте тщательно. В большой миске смешайте листья салата, помидоры, сыр и орехи. Полейте заправкой, сверху посыпьте зернами граната.