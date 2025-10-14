Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бурый рис
Бурый рис
© Own work by ProjectManhattan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:47

Польза с побочкой: как не переусердствовать с коричневым рисом и не накопить лишнего мышьяка

Регулярное употребление коричневого риса укрепляет сердце и поддерживает обмен веществ

Коричневый рис нередко называют "цельным" — и не зря. В отличие от белого, он сохраняет отруби и зародыш зерна, а значит, содержит больше клетчатки, витаминов и минералов. Диетологи отмечают, что регулярное употребление такого риса помогает улучшить пищеварение, снизить уровень сахара в крови и поддержать здоровое сердце.

Однако этот продукт имеет и свои особенности: при всех плюсах он не подходит каждому и требует умеренности в употреблении.

Сравнение: коричневый и белый рис

Показатель Коричневый рис Белый рис
Степень обработки Минимальная, сохраняются отруби и зародыш Полностью очищенный
Содержание клетчатки 3,5 г на 100 г 0,6 г на 100 г
Гликемический индекс 50-55 70-75
Минералы (железо, магний, цинк) Высокое содержание Низкое
Витамины группы B Сохраняются Удаляются при шлифовке
Вкус и текстура Ореховый, плотный Мягкий, нейтральный
Содержание мышьяка Выше Ниже

Советы шаг за шагом: как готовить и употреблять коричневый рис

  1. Промойте тщательно. Промойте рис несколько раз, пока вода не станет прозрачной — это удалит пыль и часть поверхностного мышьяка.

  2. Замочите на 6-8 часов. Это снизит уровень фитиновой кислоты и улучшит усвоение минералов.

  3. Готовьте дольше. Варите на медленном огне 30-40 минут, пока зёрна не станут мягкими.

  4. Комбинируйте с белковыми продуктами. Бобовые, овощи и рыба помогут сбалансировать питание.

  5. Храните правильно. В герметичной ёмкости в холодильнике не более трёх дней.

  6. Не ешьте слишком часто. Оптимально — 2-3 раза в неделю, чередуя с другими крупами (гречка, киноа, булгур).

Совет: если хотите снизить калорийность блюда, добавьте к рису овощи или варёную фасоль — они увеличат объём, не повышая калорийность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: употреблять коричневый рис ежедневно.
    Последствие: накопление мышьяка и фитиновой кислоты.
    Альтернатива: включайте его в рацион 2-3 раза в неделю.

  • Ошибка: не замачивать перед варкой.
    Последствие: сниженное усвоение железа, кальция и цинка.
    Альтернатива: замачивайте на ночь в воде с несколькими каплями лимонного сока.

  • Ошибка: использовать старый рис.
    Последствие: риск окисления жиров в зародыше и горький вкус.
    Альтернатива: покупайте небольшие упаковки и храните в прохладном месте.

А что если заменить белый рис коричневым полностью?

Полная замена возможна, но не всегда оправдана. Для здорового человека коричневый рис действительно предпочтительнее: он дольше насыщает, помогает контролировать аппетит и уровень сахара. Однако людям с заболеваниями ЖКТ, анемией или нарушением усвоения железа лучше употреблять его умеренно.

Детям, беременным и пожилым рекомендуется чередовать виды риса, чтобы избежать дефицита микроэлементов.

Плюсы и минусы коричневого риса

Плюсы Минусы
Богат клетчаткой и витаминами Содержит фитиновую кислоту
Снижает уровень сахара и холестерина Дольше варится
Улучшает пищеварение Может вызвать аллергию
Способствует контролю веса Содержит больше мышьяка
Поддерживает здоровье сердца Не подходит при гастрите и язве

FAQ

Почему коричневый рис полезнее белого?
Он содержит отруби и зародыши зерна, богат клетчаткой, антиоксидантами и витаминами группы B.

Можно ли коричневый рис при диабете?
Да, у него более низкий гликемический индекс, он помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Как уменьшить количество мышьяка?
Замачивание и варка в большом количестве воды с последующим сливом снижают его содержание на 30-50%.

Можно ли использовать для похудения?
Да, он способствует длительному насыщению и ускоряет обмен веществ.

Какой рис выбрать: длиннозёрный или круглозёрный?
Длиннозёрный содержит меньше крахмала и лучше подходит для диетического питания.

Мифы и правда

  • Миф: коричневый рис не вызывает аллергию.
    Правда: у некоторых людей возможна индивидуальная реакция на оболочку зерна.

  • Миф: чем темнее рис, тем он полезнее.
    Правда: цвет зависит от сорта, а не от количества питательных веществ.

  • Миф: коричневый рис нельзя переваривать.
    Правда: при длительной варке он становится мягким и легко усваивается.

Исторический контекст

Коричневый рис — древнейшая форма риса, известная ещё более 10 тысяч лет назад в Азии. В древнем Китае он считался "рисом для бедных", так как белый был признаком достатка. Однако со временем всё изменилось: диетологи признали цельнозерновой рис источником долгожительства благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов.

Сегодня коричневый рис стал неотъемлемой частью здорового питания во всём мире, особенно в азиатских и средиземноморских диетах.

Три интересных факта

  1. Коричневый рис содержит в шесть раз больше магния, чем белый.

  2. В Японии его называют "генмай" и используют в чайных церемониях.

  3. При правильном хранении коричневый рис сохраняет свежесть не более шести месяцев из-за наличия масел в зародыше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эндокринолог Белоусова рассказала о пользе тыквы для сердца и иммунитета осенью сегодня в 5:46
Витамины, магний и хорошее настроение: чем тыква полезнее аптечных добавок

Тыква — не просто символ осени. Этот овощ укрепляет сердце, улучшает сон и помогает сохранить фигуру. Почему её стоит есть чаще — рассказываем подробно.

Читать полностью » Офтальмолог Соловей: доказательств влияния черники на улучшение зрения не найдено сегодня в 4:42
Черничный обман зрения: что на самом деле помогает глазам

Черника давно стала символом здоровья глаз. Но действительно ли она улучшает зрение, и что на самом деле работает? Отвечают офтальмологи.

Читать полностью » Эндокринолог Павлова: тмин улучшает симптомы синдрома раздражённого кишечника сегодня в 3:38
Аптечка на кухне: травы и пряности, которые облегчают пищеварение

Мята, тмин и фенхель не просто ароматные специи, а настоящие помощники пищеварения. Как их правильно использовать и кому стоит быть осторожным?

Читать полностью » Врачи напомнили, что кофе и шоколад повышают давление при гипертонии сегодня в 2:34
Кофе с шоколадом: бодрость или перегрузка? Врачи рассказали, кому нельзя этот дуэт

Кофе с шоколадом — идеальное утро для одних и испытание для других. Почему этот дуэт бодрит и когда лучше выбрать чай — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Лор-врач Зайцев предупредил: промывание носа при заложенности может вызвать гайморит сегодня в 1:30
Полезная привычка, которая может обернуться гайморитом: как правильно промывать нос

Промывания носа считаются безобидной процедурой, но врач предупреждает: при неправильном подходе можно заработать гайморит. Как делать всё правильно — в материале.

Читать полностью » Марьяна Джутова: канцерогены при жарке образуются не только в пальмовом масле сегодня в 0:26
Канцероген или витаминный коктейль: что на самом деле скрывает пальмовое масло

Пальмовое масло давно окутано мифами — его обвиняют во всех смертных грехах, от ожирения до рака. Но действительно ли оно так опасно, как принято считать?

Читать полностью » Кардиолог Навин Бхамри: тяжесть в груди и вздутие живота могут быть признаками тихого сердечного приступа вчера в 23:17
Лёгкое вздутие — тяжёлые последствия: сердце может просить помощи

Разоблачение опасных мифов о тяжелых симптомах в груди: узнайте, как отличить сердечный приступ от пищеварительных проблем и не упустить время на помощь.

Читать полностью » Сухость и трещины у крыльев носа зимой связаны с нарушением липидного барьера — эксперты вчера в 23:02
Крем не помогает, нос трескается и чешется — вы попали в ловушку зимнего ухода

Почему вокруг носа всё время шелушится и щиплет, даже если вы щедро мажетесь кремом? Разбираем главные причины и показываем рабочую схему ухода — по шагам.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Что посмотреть в Вене, кроме «Поцелуя» Климта: гид по современному искусству
Еда
Салат с морепродуктами от профессиональных поваров включает кальмары, креветки и красную икру
Авто и мото
Современные радар-детекторы снижают ложные срабатывания благодаря сигнатурным технологиям
Туризм
Seegrotte Hinterbrühl: озеро, которое стоит увидеть своими глазами
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Лопес рассказала, как на концерте в Польше у неё распался костюм
Авто и мото
В Москве начнут строительство платной трассы между Новорижским шоссе и обходом Одинцово
Еда
Рецепт салата с шампиньонами и яйцами включает майонезную заправку
Культура и шоу-бизнес
Продюсер Бабичев заявил, что Бабкиной не хватает новых хитов и современного продюсирования
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet