Химики придумали, как перерабатывать ненужный пенопласт в ароматы розы и земляники

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете нашли неожиданное применение заполонившим планету отходам полистирола — их хотят перерабатывать в отдушки с ароматом розы и земляники. Проект представлен в сборнике материалов международной конференции "Химия и химическая технология в XXI веке" за 2024 год.
Полистирол, или, как мы привыкли его называть, пенопласт — мусор экологически вредный. Он не подвержен биоразложению, но под влиянием солнечной радиации постепенно выделяет ядовитый стирол, а выпускается его очень много.
В ПНИПУ предложили метод способ переработки полистирола термической деполимеризацией. При этом образуются побочные продукты реакции, пригодные в качестве сырья для изготовления отдушек с различными ароматами.
"Технология переработки начинается с измельчения сырья — пенопласта. В результате термической деполимеризации при температуре 450-500 градусов мы получаем пековую фракцию (может использоваться как печное топливо) и целевой конденсат, который перегоняется с водяным паром. Отбираем полученные фракции стирола и перерабатываем их до фенилэтиленгликоля и ацетофенона. Эти молекулы и являются основой ароматов розы и земляники соответственно", — поделилась подробностями магистр кафедры химических технологий ПНИПУ Регина Имайкина.
В свою очередь, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ кандидат технических наук Юлия Рожкова, руководительница проекта, раскрыла дальнейшие планы изобретателей. А они — наполеоновские: сначала изготовление пробной партии отдушек для смываемых косметических средств, затем построение экспериментальной установки для переработки пенопласта в ароматы, а в перспективе — выход на российский рынок компонентов для фармацевтических препаратов, присадок для смазочных средств и ингибиторов коррозии.
Фото: Wikimedia Commons/Phyrexian (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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