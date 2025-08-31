Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Карта глобального высыхания
Карта глобального высыхания
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:54

Море зовёт, засуха гонит: раскрыты причины великого переселения вековой давности

Как изменение океанских температур повлияло на заселение островов Тихого океана

Исследователи из Университета Саутгемптона (Великобритания) установили, что примерно тысячу лет назад в южной части Тихого океана произошли заметные климатические изменения. Именно они могли подтолкнуть жителей Полинезии к массовым переселениям на восток в поисках более благоприятных условий.

Засушливый Запад и влажный Восток

Учёные проанализировали керны осадочных пород с островов Таити и Нуку-Хива. В них сохранились жировые соединения с поверхности древних листьев, позволяющие определить, каким был климат во время их роста. Эти данные сопоставили с другими исследованиями региона за последние 1500 лет.

Результаты показали, что около 1000 лет назад западные острова Полинезии — Самоа, Тонга и близлежащие территории — начали испытывать засуху. В то же время восточные земли, такие как Таити, становились более влажными и привлекательными для земледелия и поселений.

"Сегодня острова Тихого океана находятся под угрозой изменения климата, но наше исследование показывает, что это не в первый раз. Наши данные предполагают, что около 1000 лет назад люди в регионе начали перемещаться на восток в поисках дождей", — отметил профессор Дэвид Сир, ведущий исследователь.

Причины климатических сдвигов

Основным фактором, по мнению учёных, стало естественное изменение температурной структуры поверхностных вод Тихого океана. Это привело к постепенному высыханию западной части региона (от Папуа — Новой Гвинеи до островов Кука) и увеличению влажности на востоке.

Связь с миграцией людей

По времени изменения климата совпали с последней крупной волной человеческой миграции в Полинезии. Люди переселялись туда, где было достаточно воды для питья, земледелия и выживания.

"Вода необходима для выживания, питья и сельского хозяйства. Если этот жизненно важный ресурс истощается, логично, что население будет следовать за ним, даже если для этого придётся совершать рискованные морские путешествия", — пояснил доктор Марк Пипл, соавтор исследования.

Таким образом, переселение полинезийцев на восток было вызвано не только любопытством или желанием освоить новые земли, но и острой необходимостью.

Три интересных факта по теме

  1. Полинезийцы были одними из лучших мореходов древности: они пересекали тысячи километров океана без компаса, ориентируясь по звёздам и течениям.

  2. Археологи считают, что именно благодаря этим миграциям люди заселили самые отдалённые уголки Тихого океана, включая остров Пасхи и Гавайи.

  3. Современные модели климата показывают, что подобные сдвиги в распределении осадков в Тихом океане могут повторяться каждые несколько веков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследователи встроили вычислительные компоненты в ткань: одежда распознаёт движения сегодня в 1:22

Машинная стирка не страшна: одежда с компьютером внутри уже работает

Учёные создали волокно, объединяющее датчики и вычислительные модули. Ткань можно стирать, а одежда на её основе распознаёт движения с точностью до 95%.

Читать полностью » В Израиле зафиксировали 13 случаев острого повреждения почек после процедур с глиоксиловой кислотой — исследование сегодня в 0:26

После салонного выпрямления девушки оказались на капельницах: врачи в шоке от причины

Новые данные ставят под сомнение безопасность средств для выпрямления волос без формальдегида: выяснилось, что альтернатива может повредить почки.

Читать полностью » Кардиологи объяснили, как белки влияют на здоровье сердца после инфаркта вчера в 23:13

Сердце на грани: как операция может обернуться трагедией

Учёные выявили белок, усугубляющий повреждения сердца после операций. Блокировка его активности может стать прорывом в лечении инфаркта и снижении рисков для пациентов с диабетом.

Читать полностью » Археологи обнаружили золотое ожерелье готской эпохи в Калише вчера в 23:04

Волшебство древности: золотое ожерелье, которое расскажет свою историю

В лесах Калиша найдено уникальное золотое ожерелье, связанное с готами. Эта находка раскрывает тайны торговли и культурного обмена в раннем средневековье.

Читать полностью » Археологи обнаружили крупный центр производства бронзы в древнем городе Эль-Ахват вчера в 22:10

Тайны древних металлургов: Эль-Ахват и его нераскрытые секреты

Археологи из Израиля сделали удивительное открытие о производстве бронзы в Эль-Ахвате, ставя под сомнение устоявшиеся представления о металлургии раннего железного века.

Читать полностью » Учёные исключили кратер Луизианы из возможных следов удара, вызвавшего похолодание 12800 лет назад вчера в 22:01

Удар из космоса: как древняя катастрофа могла стереть целую цивилизацию с лица Земли

Учёные нашли кратер в Луизиане, подтверждающий гипотезу о древней катастрофе, погубившей цивилизацию. Что случилось 12 800 лет назад?

Читать полностью » Лечение рисдипламом демонстрирует повышение выживаемости моторных нейронов при СМА вчера в 21:58

Побеждая судьбу: как ранняя терапия рисдипламом меняет жизнь детей с СМА

Учёные доказали: лечение СМА до появления симптомов значительно улучшает двигательные функции у детей. Узнайте, как ранняя терапия меняет прогноз при этом тяжелом заболевании.

Читать полностью » Археологи обнаружили римские ботинки размером 48 у Адрианова вала вчера в 21:07

Секреты римских легионеров: как обувь может изменить представление о прошлом

На севере Англии археологи нашли римскую обувь необычного размера, что ставит вопросы о жизни солдат и открывает новые горизонты для исследований.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Умное подавление сорняков: секрет картона и бумаги – советы опытных дачников
Садоводство

Правильный уход за приствольным кругом: как улучшить рост деревьев в саду
Туризм

Почему сентябрь делает Гагру особенно привлекательной
Красота и здоровье

Светлана Каневская предупреждает: безконтрольный приём БАДов может привести к серьёзным последствиям
Красота и здоровье

Диетолог рассказала, кому необходимо принимать витамин D круглый год
Авто и мото

Автоэксперты объяснили, что делать при разряженном аккумуляторе и отказе стартера
Авто и мото

Признаки перекупщика: как избежать рисков при покупке автомобиля с рук
Наука и технологии

Кости возрастом 70 млн лет: учёные описали 3,5-метрового родственника крокодилов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru