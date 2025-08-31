Море зовёт, засуха гонит: раскрыты причины великого переселения вековой давности

Исследователи из Университета Саутгемптона (Великобритания) установили, что примерно тысячу лет назад в южной части Тихого океана произошли заметные климатические изменения. Именно они могли подтолкнуть жителей Полинезии к массовым переселениям на восток в поисках более благоприятных условий.

Засушливый Запад и влажный Восток

Учёные проанализировали керны осадочных пород с островов Таити и Нуку-Хива. В них сохранились жировые соединения с поверхности древних листьев, позволяющие определить, каким был климат во время их роста. Эти данные сопоставили с другими исследованиями региона за последние 1500 лет.

Результаты показали, что около 1000 лет назад западные острова Полинезии — Самоа, Тонга и близлежащие территории — начали испытывать засуху. В то же время восточные земли, такие как Таити, становились более влажными и привлекательными для земледелия и поселений.

"Сегодня острова Тихого океана находятся под угрозой изменения климата, но наше исследование показывает, что это не в первый раз. Наши данные предполагают, что около 1000 лет назад люди в регионе начали перемещаться на восток в поисках дождей", — отметил профессор Дэвид Сир, ведущий исследователь.

Причины климатических сдвигов

Основным фактором, по мнению учёных, стало естественное изменение температурной структуры поверхностных вод Тихого океана. Это привело к постепенному высыханию западной части региона (от Папуа — Новой Гвинеи до островов Кука) и увеличению влажности на востоке.

Связь с миграцией людей

По времени изменения климата совпали с последней крупной волной человеческой миграции в Полинезии. Люди переселялись туда, где было достаточно воды для питья, земледелия и выживания.

"Вода необходима для выживания, питья и сельского хозяйства. Если этот жизненно важный ресурс истощается, логично, что население будет следовать за ним, даже если для этого придётся совершать рискованные морские путешествия", — пояснил доктор Марк Пипл, соавтор исследования.

Таким образом, переселение полинезийцев на восток было вызвано не только любопытством или желанием освоить новые земли, но и острой необходимостью.

