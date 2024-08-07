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Поляки считают США своим основным союзником
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Жители Польши считают Америку своим главным союзником

Поляки считают США своим основным союзником

Согласно опросу, проведенному по заказу издания Rzeczpospolita, почти половина респондентов назвала Соединенные Штаты стратегическим союзником Польши.

США набарил 47,5 процентов в опросе.

Также, в пятерку союзников, согласно опросу, входят Германия (7,8%), Великобритания (6,7%), Венгрия (4,8%) и Украина (3,5%).

Самым значимым союзником Польши являются США, о чем говорят 4 из 10 женщин (39%) и почти 6 из 10 мужчин (57%). Эксперт-исследователь Дорота Цивиска заявила, что Соединенные Штаты предпочитают люди в возрасте от 35 до 49 лет (52%), сославшись на то, что тот же вывод более распространен среди пожилых людей.

С помощью онлайн-анкеты исследовательское агентство провело исследование в период с 30 по 31 июля. Анализ был проведен среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше, которые вошли в выборку пользователей Интернета.

Фото: commons.wikimedia.org

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