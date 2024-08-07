Жители Польши считают Америку своим главным союзником

Согласно опросу, проведенному по заказу издания Rzeczpospolita, почти половина респондентов назвала Соединенные Штаты стратегическим союзником Польши.
США набарил 47,5 процентов в опросе.
Также, в пятерку союзников, согласно опросу, входят Германия (7,8%), Великобритания (6,7%), Венгрия (4,8%) и Украина (3,5%).
Самым значимым союзником Польши являются США, о чем говорят 4 из 10 женщин (39%) и почти 6 из 10 мужчин (57%). Эксперт-исследователь Дорота Цивиска заявила, что Соединенные Штаты предпочитают люди в возрасте от 35 до 49 лет (52%), сославшись на то, что тот же вывод более распространен среди пожилых людей.
С помощью онлайн-анкеты исследовательское агентство провело исследование в период с 30 по 31 июля. Анализ был проведен среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше, которые вошли в выборку пользователей Интернета.
Фото: commons.wikimedia.org
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