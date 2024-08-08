Новый закон упрощает получение ВНЖ в России для репатриантов по программе переселения

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий процесс получения вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, участвующих в государственной программе по добровольному переселению.



Согласно новому закону, эти граждане и члены их семей смогут получить ВНЖ без необходимости получения разрешения на временное проживание (РВП) после обязательной дактилоскопии и медицинского обследования. Заявление на получение ВНЖ можно подать в дипломатические или консульские учреждения России в тех странах, где ранее было подано заявление на участие в программе переселения.



Кроме того, закон вводит единый стандарт перевода фамилий и имен иностранных граждан с латинского на кириллический алфавит, что будет регулироваться правительством России. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

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