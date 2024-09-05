Огромные потери украинской армии в Полтаве связаны с плохим уровнем подготовки врачей. Соответствующее заявление сделал медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Игорь Ткачев на своей странице в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая является экстремистской и запрещена в РФ).

"Уверен, что вчера мы спасли не одну жизнь. К сожалению, волонтеры и командование медицинских сил, похоже, убило вчера в Полтаве больше людей, чем мы смогли спасти", — заявил врач.

Кроме того, он добавил, что прибывшие на место происшествия медики не умели оказывать помощь, а у некоторых даже вообще не было аптечек.

Стоит отметить, что недавно в Полтаве прогремели два взрыва. По словам главы запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, целью ударов был военный институт связи, где готовили специалистов по направлениям РЛС и РЭБ.

Фото: pxhere.com