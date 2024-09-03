Российская армия ударила по экс-училищу в Полтаве, где готовили специалистов для ВСУ

Рогов сообщил об ракетном ударе по бывшее училищу ВСУ в Полтаве

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по бывшему Полтавскому военному командному училищу связи им. маршала К. С. Мокаленко. Там готовили специалистов по радиолокационным станциям (РЛС) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) для ВСУ. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом", — написал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что удар был нанесен во время построения личного состава, в котором участвовало около 500 военнослужащих ВСУ. Рогов утверждает, что потери в результате атаки исчисляются сотнями.

Стоит отметить, что на данный момент в Полтаве на базе бывшего высшего военного командного училища действует колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации.

Фото: function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation