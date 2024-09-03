Российская армия ударила по экс-училищу в Полтаве, где готовили специалистов для ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по бывшему Полтавскому военному командному училищу связи им. маршала К. С. Мокаленко. Там готовили специалистов по радиолокационным станциям (РЛС) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) для ВСУ. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом", — написал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что удар был нанесен во время построения личного состава, в котором участвовало около 500 военнослужащих ВСУ. Рогов утверждает, что потери в результате атаки исчисляются сотнями.
Стоит отметить, что на данный момент в Полтаве на базе бывшего высшего военного командного училища действует колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации.
Фото: function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation
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