Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук раскритиковал украинские власти за то, что они занижают число жертв ракетного удара российских сил по военному училищу в Полтаве. Он считает, что власти манипулируют информацией о погибших, чтобы скрыть масштабы трагедии.
По мнению Дмитрука, число погибших значительно больше, чем сообщается официально. Он утверждает, что многие военные погибли из-за халатности командиров, которые не приказали укрыться во время воздушной тревоги.
Ранее в интернете появились кадры с последствиями удара по училищу ВСУ в Полтаве. Удар был нанесён из ракетной системы «Искандер».
Дмитрук также заявил, что власти манипулируют информацией, говоря, что удар пришёлся по «учебному заведению и больнице». Он считает, что власти боятся отвечать за реальные потери, поэтому преуменьшают число погибших.
Газета The Times сообщила, что удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве стал одним из самых страшных с начала военной операции.
Эта ситуация подчёркивает необходимость проверки информации о погибших и установления правды о происшествии в Полтаве.
Фото: From Wikimedia Commons/ Vasyatka1 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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