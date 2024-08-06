Польские арбитры отстранены от Лиги чемпионов после инцидента с кражей дорожного знака

Польские специалисты Бартош Франковский и Томаш Мусял были отстранены от исполнения обязанностей в Лиге чемпионов после инцидента, связанного с алкогольным опьянением.
Оба арбитра должны были выполнять обязанности видеоассистентов на ответном матче отборочного этапа Лиги чемпионов между "Динамо" из Киева и "Рейнджерс" из Глазго (Шотландия). Однако из-за чрезмерного потребления спиртных напитков они были сняты с матча.
Как пишут польские издания, в ночь на вторник нетрезвые арбитры по неизвестной причине украли дорожный знак. Тем не менее, кража закончилась тем, что их задержали полицейские.
Стражи порядка сообщили, что им поступил звонок о троих мужчинах, которых увидели с этим знаком. По приезде на вызов сотрудники полиции их задержали.
Было установлено, что степень опьянения каждого из рефери было выше 1,5 промилле алкоголя. Их пришлось отправить в вытрезвитель. Польский футбольный союз заявил, что в случае подтверждения информации договоры с арбитрами могут быть аннулированы.
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