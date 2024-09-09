Преступные группировки используют польские яхты для контрабанды наркотиков из Южной Америки в Европу

Международные криминальные организации активно применяют яхты, зарегистрированные под польским флагом, для транспортировки наркотиков из Южной Америки в Европу, сообщает Financial Times со ссылкой на данные ООН и Центра анализа морских операций (MAOC-N).

Согласно информации, преступные сети используют небольшие суда для доставки кокаина и других запрещённых веществ через Атлантический океан. Особый интерес вызывает тот факт, что яхты под польским флагом часто становятся частью этих операций, так как они обеспечивают удобную и относительно безопасную логистику для контрабандистов.

С 2020 года было зафиксировано 19 случаев перехвата подобных судов, перевозивших наркотики, в водах у берегов Португалии, Бразилии, Кабо-Верде и Гвинеи-Бисау. В ходе этих операций было изъято значительное количество запрещённых веществ, включая 18 тонн каннабиса, 13,5 тонны кокаина и 56 килограммов МДМА.

Представители Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью отметили, что преступники используют правовую лазейку, позволяющую польским судам избегать задержаний в международных водах.

Введение Польшей в 2020 году упрощённой системы регистрации судов длиной менее 24 метров также стало важным фактором, который привлёк внимание преступных группировок. Эта система, поддержанная финансированием ЕС, позволила резко увеличить число зарегистрированных яхт — с 2 тысяч до 77 тысяч. Примечательно, что более трети владельцев указали адреса за пределами Польши при регистрации, что ещё больше усложняет контроль.

Аналитики MAOC-N подчёркивают, что благодаря низкой стоимости и простоте регистрации польские яхты стали популярным инструментом для контрабанды. Сложность отслеживания таких судов и отсутствие жёстких требований к регистрации делают их привлекательными для криминальных структур, что способствует развитию этого "бизнеса" на международной арене.

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