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Украинский поток иссяк: Польский бизнес сталкивается с дефицитом рабочей силы
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В Польше столкнулись с нехваткой рабочих-украинцев

Украинский поток иссяк: Польский бизнес сталкивается с дефицитом рабочей силы

Польские предприниматели все чаще жалуются на нехватку рабочих рук. Как сообщает издание Rzeczpospolita, сокращение миграционного потока из Украины вызывает серьезные опасения в бизнес-среде.

Предприниматели боятся, что в ближайшем будущем им придется столкнуться с острым дефицитом кадров, учитывая уменьшение притока работников из Украины и возможное ужесточение иммиграционной политики под давлением общественности.

По данным Главного статистического управления Польши, опубликованным в конце марта, количество вакансий на польском рынке труда превысило 112 тысяч, демонстрируя устойчивый рост из квартала в квартал.

В некоторых секторах экономики, таких как строительство, производство, транспорт и логистика, проблема нехватки персонала ощущается особенно остро, затрагивая половину или более компаний. Именно в этих отраслях традиционно занято большое количество иностранных работников.

Несмотря на то, что в Польше сейчас трудится 1,16 миллиона иностранцев, что в 11 раз больше, чем 10 лет назад, ситуация может ухудшиться. Экономисты компании Credit Agricole в своем последнем анализе указывают на ограниченность возможностей для дальнейшего притока рабочей силы из-за рубежа.

По их мнению, потенциал иммиграции из культурно близких стран, таких как Украина и Беларусь, постепенно истощается. Кроме того, аналитики предполагают, что правительство может пойти на ужесточение миграционной политики, что негативно скажется на притоке работников из более отдаленных регионов.

Фото: commons.wikimedia.org/Cybularny (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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