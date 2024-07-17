В начале августа Польша инициирует новую пограничную операцию "Безопасное Подлясское", о чем сообщил глава оборонного ведомства страны Владислав Косиняк-Камыш на брифинге для прессы.
Министр пояснил, что данная миссия заменит две текущие операции — учебную и охранную, объединив их в единую структуру с участием до 17 тысяч военнослужащих. Он также подчеркнул готовность армии к наращиванию сил при необходимости.
Заместитель министра обороны Павел Бейда ранее информировал, что численность пограничного контингента будет увеличена с нынешних 6 тысяч до 8 тысяч солдат, непосредственно охраняющих рубежи. Дополнительно 9 тысяч военных будут находиться в состоянии повышенной готовности неподалеку, способные в течение двух суток оказать поддержку со всем необходимым вооружением и снаряжением.
Польское правительство также утвердило программу "Восточный щит" на 2024-2028 годы с бюджетом в 10 миллиардов злотых (эквивалент 2,5 миллиарда долларов). Программа предусматривает комплексную подготовку приграничных территорий к обороне, включая создание сети наблюдения и предупреждения, логистических узлов, укрытий для систем вооружения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным аппаратам.
В контексте этих событий стоит отметить, что президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном подчеркнул отсутствие у Москвы намерений нападать на страны НАТО, назвав подобные опасения безосновательными. Российский лидер высказал мнение, что западные политики зачастую используют миф о российской угрозе для отвлечения внимания от внутренних проблем, однако рассудительные люди осознают необоснованность таких заявлений.
Фото: commons.wikimedia.org/Срджан Попович(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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