"Злотый сбережет": Польша затягивает подписание контракта с Южной Кореей ради выгодных условий

Польские власти на прошлой неделе неожиданно отказались подписывать новое соглашение на поставку танков K2 из Южной Кореи в ходе выставки оборонной промышленности в Кельце.

Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда объяснил это тем, что Варшава настаивает на включении в контракт выгодных финансовых условий и частичной "полонизации" техники. Он отметил, что польская сторона ведёт жёсткие переговоры, тщательно контролируя расходы.

Переговоры по контракту, как подчеркнул Бейда, ведёт Агентство по вооружениям от имени министерства. Исполнителем выступает совместное польско-корейское предприятие, созданное компанией Polska Grupa Zbrojeniowa и Hyundai Rotem.

Польская сторона активно ищет оптимальные источники финансирования, что стало одной из ключевых причин задержки подписания контракта.

Бейда также напомнил, что предыдущее правительство Польши, возглавляемое партией "Право и справедливость", заключило рамочное соглашение на покупку тысячи танков K2, половина из которых должна была поступить напрямую из Южной Кореи, а остальные — производиться с участием польских предприятий.

Однако в этом соглашении не были предусмотрены источники финансирования, что создало сложности для текущих властей.

Первая партия танков по предыдущему соглашению, включающая 180 единиц, начала поступать в Польшу в декабре 2022 года, и поставки продолжаются.

Южная Корея и Польша в июле 2022 года заключили базовое соглашение на поставку 980 танков K2, а также другой военной техники, включая артиллерийские установки и боевые самолёты на общую сумму 12,4 миллиарда долларов.

Второй контракт, оцениваемый в 22 миллиарда долларов, предполагает создание локализованных версий техники и организацию её производства в Польше.

Одной из целей польской стороны является модернизация поставляемых танков и обеспечение большей части финансирования за счёт дополнительной помощи от Сеула. Ранее Южная Корея предоставила Польше кредит на 9,2 миллиарда долларов для реализации первого контракта, а Варшава подала заявку на дальнейшее финансирование в размере 15,6 миллиарда долларов для второго этапа сделки.

Южнокорейские компании рассчитывали завершить переговоры по второму контракту ещё в первой половине 2023 года, но из-за финансовых ограничений Корейского экспортно-импортного банка (KEXIM) процесс затянулся.

Банк не мог предоставлять кредит на сумму, превышающую 40% своего капитала, что ограничило возможности финансирования сделки. Однако в начале 2024 года парламент Южной Кореи одобрил увеличение капитала KEXIM, что открыло дополнительные возможности для покрытия сделки. Южнокорейские банки также согласились предоставить Польше синдицированный кредит на 8,2 миллиарда долларов.

Фото: commons. wikimedia. org/Cezary p (This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)