Польские пограничники замедлили обработку ТС на границе с Калининградом

Польские власти замедлили обработку транспортных средств на границе с Калининградом, сообщает пресс-служба таможни российского региона на своем официальном сайте.

В ночь на 16 августа польские таможенные и пограничные службы снизили скорость обработки, пропустив всего 186 автомобилей за сутки, из которых 76 были оформлены ночью. Перед пунктом пропуска выезда ожидали 120 легковых автомобилей, а еще 50 полностью оформленных машин находились на нейтральной полосе в сторону Польши.

Время ожидания в очереди составило от 10 до 12 часов.

Как отмечается, в летний период традиционно увеличивается число граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на российско-польском участке. Большинство легковых автомобилей проходит через таможенный пост МАПП Мамоново-2 Калининградской областной таможни. В периоды пиковых нагрузок здесь в сутки оформляется от 250 до 300 легковых автомобилей, что помогает избежать значительного скопления очередей.

Калининградская областная таможня связалась с ГУ МЧС России по Калининградской области для получения двух автомобилей, которые могут оказать срочную помощь людям, ожидающим в очереди. Кроме того, было достигнуто соглашение с руководством Мамоновского и Багратионовского округов о снабжении выезжающих граждан водой и продуктами питания.

Пресс-служба также сообщила, что автозаправочные станции, расположенные рядом с пунктом пропуска, готовы предоставить свои туалетные комнаты и установить дополнительные биотуалеты для ожидающих.

Ситуация находится под постоянным контролем руководства Калининградской областной таможни.

