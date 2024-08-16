Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
Польша замедлила обработку ТС на границе с Калининградом
  1. Главная
  2. Мир

Польские пограничники замедлили обработку ТС на границе с Калининградом

Польша замедлила обработку ТС на границе с Калининградом

Польские власти замедлили обработку транспортных средств на границе с Калининградом, сообщает пресс-служба таможни российского региона на своем официальном сайте.

В ночь на 16 августа польские таможенные и пограничные службы снизили скорость обработки, пропустив всего 186 автомобилей за сутки, из которых 76 были оформлены ночью. Перед пунктом пропуска выезда ожидали 120 легковых автомобилей, а еще 50 полностью оформленных машин находились на нейтральной полосе в сторону Польши.

Время ожидания в очереди составило от 10 до 12 часов.

Как отмечается, в летний период традиционно увеличивается число граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на российско-польском участке. Большинство легковых автомобилей проходит через таможенный пост МАПП Мамоново-2 Калининградской областной таможни. В периоды пиковых нагрузок здесь в сутки оформляется от 250 до 300 легковых автомобилей, что помогает избежать значительного скопления очередей.

Калининградская областная таможня связалась с ГУ МЧС России по Калининградской области для получения двух автомобилей, которые могут оказать срочную помощь людям, ожидающим в очереди. Кроме того, было достигнуто соглашение с руководством Мамоновского и Багратионовского округов о снабжении выезжающих граждан водой и продуктами питания.

Пресс-служба также сообщила, что автозаправочные станции, расположенные рядом с пунктом пропуска, готовы предоставить свои туалетные комнаты и установить дополнительные биотуалеты для ожидающих.

Ситуация находится под постоянным контролем руководства Калининградской областной таможни.

Фото: commons. wikimedia.org/Cezary p (This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)

Мир

Киев заявил о намерении эвакуировать еще 25 тысяч человек из приграничных районов

Киев заявил о намерении эвакуировать еще 25 тысяч человек из приграничных районов

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о готовности ведомства эвакуировать еще 25 тысяч жителей из приграничных районов Сумской области и не исключил возможности введения принудительной эвакуации.

Читать полностью
Политолог Ионов: диверсию на

Политолог Ионов: диверсию на "Северных потоках" организовали США через прокси

Диверсию на "Северных потоках" начинали расследовать Швеция и Дания, но позже прекратили из-за политического резонанса. Возможно, и Берлин был бы рад замести теракт "под ковёр", однако оппозиция учинила бы скандал. Какой тактики придерживается Германия в этом деле — ограничить круг подозреваемых, избежав обвинений на государственном уровне и не навредив отношениям с Киевом?

Читать полностью

Общество

Иван Охлобыстин пожалел об отъезде из страны Земфиры*

Иван Охлобыстин пожалел об отъезде из страны Земфиры*

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, как СВО и события в Донбассе разделили людей, которые ранее испытывали друг к другу симпатию.

Читать полностью
41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения

41-летний рэпер Тимати показал фото со своего дня рождения

Рэпер Тимати отметил день рождения в тесном семейном кругу с мамой и детьми.

Читать полностью

Новости