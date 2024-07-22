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Польша просит ЕС разрешить Украине наносить удары по территории России
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Польша просит ЕС разрешить Украине наносить удары по территории России

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что обратился к коллегам по Европейскому Союзу с просьбой разрешить Украине использовать западное оружие для атак на цели в России.

Сикорский отметил, что он призвал министров снять национальные ограничения на применение дальнобойного оружия, чтобы Украина могла предотвращать атаки, поражая самолеты, которые несут ракеты, и аэродромы, откуда они взлетают. Он считает, что это действие будет рассматриваться как законная самооборона в соответствии с международным правом.

Ранее поступали сообщения о том, что ряд стран НАТО не предоставили Украине разрешения на использование переданного ей оружия для ударов по целям на глубокой территории России. В частности, речь шла о британских ракетах Storm Shadow. Уточнялось, что вопрос о выдаче подобных разрешений затрагивает, помимо Великобритании, еще две страны.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО в него и представляя собой "игру с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая военнослужащих в Великобритании, Германии, Италии и других государствах. В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь усугубляет ситуацию и негативно сказывается на возможностях для переговоров.

Фото: commons.wikimedia.org/Cybularny (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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