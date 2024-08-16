Польская армия находится в упадке, поэтому в случае конфликта с Российской Федерацией военнослужащие республики будут погибать в окопах. Такое заявление сделали польские офицеры в новой книге "Армия в руинах", о котором рассказывается на портале Onet. pl.

"Что было бы, если бы к нам пришли русские? Что мне ответить? Мы красиво умираем в окопах, потому что боеприпасы не прибудут, а сами мы их не производим", — рассказал один из офицеров.

По его словам, политики из правившей в Польше до конца 2023 года партии "Право и справедливость" обманули своих граждан, говоря о том, что Варшава создаст одну из самых крупных армий в Европе численностью 300 тысяч военных. Офицер считает, что ранее, если и были созданы новые инфраструктуры, это был "каннибализм", так как военные соединения с боевыми возможностями сейчас их уже не имеют.

Также боевой офицер польской армии и преподаватель военной академии считает, что сейчас состояние армии республики недостаточно для сегодняшней геополитической ситуации.

Фото: wp.mil.pl/Ministerstwo Obrony Narodowej