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Onet.pl: польские военные погибнут в окопах при конфликте с РФ из-за упадка в армии
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Польские СМИ рассказали о последствиях для Варшавы в случае конфликта с Москвой

Onet.pl: польские военные погибнут в окопах при конфликте с РФ из-за упадка в армии

Польская армия находится в упадке, поэтому в случае конфликта с Российской Федерацией военнослужащие республики будут погибать в окопах. Такое заявление сделали польские офицеры в новой книге "Армия в руинах", о котором рассказывается на портале Onet. pl.

"Что было бы, если бы к нам пришли русские? Что мне ответить? Мы красиво умираем в окопах, потому что боеприпасы не прибудут, а сами мы их не производим", — рассказал один из офицеров.

По его словам, политики из правившей в Польше до конца 2023 года партии "Право и справедливость" обманули своих граждан, говоря о том, что Варшава создаст одну из самых крупных армий в Европе численностью 300 тысяч военных. Офицер считает, что ранее, если и были созданы новые инфраструктуры, это был "каннибализм", так как военные соединения с боевыми возможностями сейчас их уже не имеют.

Также боевой офицер польской армии и преподаватель военной академии считает, что сейчас состояние армии республики недостаточно для сегодняшней геополитической ситуации.

Фото: wp.mil.pl/Ministerstwo Obrony Narodowej

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