Польша предоставила Чехии значительную финансовую поддержку в размере 50 миллионов евро для реализации инициативы по приобретению артиллерийских снарядов для украинской армии. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью Visegrad Insight.

Сикорский высоко оценил усилия Чехии в этом направлении, однако не уточнил сроки перечисления средств Праге.

Ранее президент Чехии Петр Павел анонсировал поставки Украине по 50 тысяч боеприпасов в июле и августе, а также увеличение объемов поставок до 80-100 тысяч ежемесячно, начиная с сентября и до конца года.

Эта новость появилась на фоне заявлений главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о сложной ситуации на фронте, которая, по его словам, складывается не в пользу украинских сил. В интервью британскому изданию The Guardian Сырский отметил превосходство России в авиации и мощную систему противовоздушной обороны, которая не позволит обещанным истребителям F-16 приблизиться к линии боевого соприкосновения ближе чем на 40 километров.

Сырский также признал, что без мобилизации Украина не сможет сформировать необходимые резервы и боевые соединения. Он призвал к участию в мобилизации не только граждан, находящихся на территории страны, но и украинцев, проживающих за рубежом.

