Польша намерена усилить защиту своей восточной границы в связи с действиями российских войск на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра внутренних дел Польши Томаша Семоняка.

Семоняк назвал этот проект революционным и подчеркнул, что он приведет к значительным изменениям в системе гражданской защиты страны. По информации Bloomberg, Польша планирует вложить миллиарды злотых в укрепление своей восточной границы из-за опасений, связанных с возможными угрозами со стороны России в контексте конфликта на Украине.

Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для стран Запада и действует на Украине в рамках защиты своих интересов.

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону отметил, что западные политики используют образ "российской угрозы" для отвлечения внимания от внутренних проблем. Он также подчеркнул отсутствие у России намерений нападать на страны НАТО, обосновав это отсутствием какой-либо целесообразности в таких действиях.

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