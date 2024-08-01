Польша усиливает ПВО из-за России

Польские власти инициировали масштабные мероприятия по укреплению систем противовоздушной защиты на восточных рубежах страны.
Согласно информации, предоставленной радиостанцией RMF FM, данные действия обусловлены текущей ситуацией в Украине и активностью российских вооруженных сил в регионе.
Источник отмечает, что подобные шаги предприняты в связи с возросшими рисками нарушения воздушного пространства Польши. В реализации этой инициативы планируется задействовать не только польские, но и союзнические силы, включая военнослужащих из США, Великобритании и Италии.
Представители оборонного ведомства Польши анонсировали старт новой военной операции под кодовым названием "Восточная заря". Начало мероприятий запланировано на 1 августа текущего года. Данная операция является логическим продолжением ранее предпринятых шагов по модернизации и усилению системы противовоздушной обороны Республики Польша.
Основной задачей "Восточной зари" заявлена защита воздушных границ страны от несанкционированного вторжения любых объектов. Польские военные подчеркивают, что эти меры носят исключительно оборонительный характер и направлены на обеспечение безопасности национального воздушного пространства.
Фото: www.flickr.com/Gerrit Burow (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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