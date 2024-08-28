Польша собирается стать рекордсменом по % от ВВП, вложенном в оборону

Польша пытается довести свои расходы на оборону до 5% от ВВП

Власти Польши намерены значительно увеличить военные расходы. Планируется, что в проекте бюджета на 2025 год траты на оборону составят 4,7% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, что эквивалентно примерно 50 миллиардам долларов США.

По информации радиостанции RMF FM, правительство Польши стремится довести расходы на оборону до 5% от ВВП. В рамках нового оборонного бюджета планируется увеличить финансирование на закупку вооружений и военной техники. Уже в 2024 году расходы на оборону достигнут рекордного уровня.

Сейчас только пять стран-членов НАТО выделяют на оборону более 3% от своего ВВП: Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. Остальные члены альянса тратят на оборону менее 2% от ВВП. В текущем году Польша уже запланировала рекордные расходы на оборону — 4,1% от ВВП.

Кроме того, польская нефтегазовая компания Orlen объявила о скором полном отказе от использования российской нефти на своих нефтеперерабатывающих заводах. В настоящее время нефть из России поступает только на завод в городе Литвинов в Чехии. Переход на другие источники сырья связан с необходимостью адаптации технологических процессов.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ministerstwo Obrony Narodowej (Polish Ministry of National Defence)