МИД Польши недовольно отсутствием возможности снести сталинскую высотку из-за статуса памятника

Польские власти не могут снести так называемую "сталинскую высотку", которая находится в центре Варшавы. Это здание является объектом культурного наследия и охраняется государством. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По словам политика, ему не нравится это здание. Он назвал его символом Сталина и отметил, что архитектурное решение здания кажется ему неэстетичным. Сикорский подчеркнул, что "сталинская высотка" была включена в список памятников во время правления партии "Право и справедливость".

Речь идёт о Дворце культуры и науки, который был построен в 1955 году в качестве подарка от СССР Польше. Сейчас здание используется как офисный центр и выставочная площадка. Кроме того, министр заявил, что строительство "сталинской высотки" в центре столицы нанесло ущерб окружающей среде города.

Строительство Дворца культуры и науки началось в 1952 году и завершилось в 1955-м. Это здание высотой 231 метр с 44 этажами было возведено по образцу сталинских высоток. В 2007 году власти Варшавы присвоили ему статус архитектурного памятника. Кроме того, власти Мазовецкого воеводства планируют реставрировать квартал "Дружба", где проживали строители дворца.

Фото: From Wikimedia Commons/ Giuseppe Milo (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)