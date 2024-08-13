МО Польши сообщает о сопровождении российского Ил-20 самолетами F-16 над Балтийским морем

Военное командование Польши сообщило в соцсетях, что их истребители F-16 сопроводили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем.
В сообщении указывалось, что два польских истребителя осуществили перехват и визуальное распознавание российского самолета, который выполнял разведывательную операцию в международном воздушном пространстве.
Командование подчеркнуло, что российский борт не вторгался в воздушное пространство Польши.
Ил-20 — это летательный аппарат, предназначенный для комплексной разведывательной деятельности.
Министерство обороны Российской Федерации неоднократно заявляло, что все полеты российских самолетов осуществляются в полном соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российские самолеты не пересекают воздушные трассы и не совершают опасных сближений с воздушными судами других государств.
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