МО Польши сообщает о сопровождении российского Ил-20 самолетами F-16 над Балтийским морем

Военное командование Польши сообщило в соцсетях, что их истребители F-16 сопроводили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем.

В сообщении указывалось, что два польских истребителя осуществили перехват и визуальное распознавание российского самолета, который выполнял разведывательную операцию в международном воздушном пространстве.

Командование подчеркнуло, что российский борт не вторгался в воздушное пространство Польши.

Ил-20 — это летательный аппарат, предназначенный для комплексной разведывательной деятельности.

Министерство обороны Российской Федерации неоднократно заявляло, что все полеты российских самолетов осуществляются в полном соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Российские самолеты не пересекают воздушные трассы и не совершают опасных сближений с воздушными судами других государств.

Фото: commons.wikimedia.org/Cezary p (This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)