Европейские государства должны обратить больше внимания на свою безопасность и оборону, невзирая на результаты выборов президента, которые должны состояться в конце этой осени. Об этом информировал американскую медиа-корпорацию Politico глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Министр иностранных дел Польши уверяет, что Соединённые Штаты Америки как раньше, так и сейчас будут стратегическим партнёром европейских государств, даже невзирая на результаты ноябрьских выборов в Штатах. Он также добавил, что, несмотря на то, кто будет после победы управлять официальной резиденцией президента США, Европе необходимо брать больше ответственности в вопросах, которые касаются собственной обороны и безопасности.

Кроме того, польский политический деятель предупредил граждан европейских государств, чтобы те подготавливались к переменам. Он аргументировал это тем, что, по его данным, наибольшим внешнеполитическим приоритетом Соединённых Штатов Америки станет Азия. Он продолжил, что политические деятели Европы обязаны разъяснить союзникам в Штатах, что до тех пор, пока европейские государства якобы ощущают себя не в безопасности из-за Российской Федерации, они не способны всецело взаимодействовать со столицей США в азиатском регионе.

Фото: Flickr / Phil Roeder (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)