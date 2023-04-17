Граждане России обходят запреты на полеты над Польшей. Об этом сообщил польские портал Onet.
По данным издания, россияне летают на турецких самолетах, в том числе и в воздушном пространстве Польши.
Речь идет о тех авиакомпаниях, которые не присоединились к западным санкциям.
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