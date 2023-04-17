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  • Опубликована сегодня в 9:38

Onet: россияне обходят запрет на полеты над Польшей

Граждане России обходят запреты на полеты над Польшей. Об этом сообщил польские портал Onet.

По данным издания, россияне летают на турецких самолетах, в том числе и в воздушном пространстве Польши.

Речь идет о тех авиакомпаниях, которые не присоединились к западным санкциям.

Мир

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить антироссийские санкции

Главы Министерств иностранных дел стран G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против Российской Федерации и поддерживать Украину, сообщает "Интерфакс".

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Захарова: Украина для Польши - только инструмент антироссийской политики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является исключительно инструментом антироссийской политики для Польши.

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Общество

"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству

Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербур﻿га, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.

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28 апреля стартует летний сезон на курорте

28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"

По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.

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