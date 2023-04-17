Граждане России обходят запреты на полеты над Польшей. Об этом сообщил польские портал Onet.

По данным издания, россияне летают на турецких самолетах, в том числе и в воздушном пространстве Польши.

Речь идет о тех авиакомпаниях, которые не присоединились к западным санкциям.