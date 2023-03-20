Посольство Польши во Франции опровергло слова своего же посла о готовности напасть на Россию, когда киевский режим потерпит поражение.
Ранее польский дипломат Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина потерпит поражение, то Варшаве придется ввязаться в конфликт.
"В связи с появляющимися комментариями на тему интервью посла Росцишевского французскому каналу LCI 18 марта текущего года обращаем внимание, что оно в некоторых СМИ было интерпретировано в отрыве от контекста, в котором было дано", — отметили в посольстве.
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