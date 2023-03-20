Посольство Польши во Франции опровергло слова своего же посла о готовности напасть на Россию, когда киевский режим потерпит поражение.

Ранее польский дипломат Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина потерпит поражение, то Варшаве придется ввязаться в конфликт.