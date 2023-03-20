Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 76,6044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 81,4635
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:38

Посольство Польши опровергло заявление о готовности ввязаться в конфликт с Россией

Посольство Польши во Франции опровергло слова своего же посла о готовности напасть на Россию, когда киевский режим потерпит поражение.

Ранее польский дипломат Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если Украина потерпит поражение, то Варшаве придется ввязаться в конфликт.

"В связи с появляющимися комментариями на тему интервью посла Росцишевского французскому каналу LCI 18 марта текущего года обращаем внимание, что оно в некоторых СМИ было интерпретировано в отрыве от контекста, в котором было дано", — отметили в посольстве.

Мир

Омбудсмен ДНР рассказала о новых пытках в отношении российских пленных

Наши ребята не сломлены

Читать полностью

В Польше официально откроется первый американский военный гарнизон

Американский гарнизон придет на смену региональной группе поддержки.

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости