К чему готовится Польша, закупая у США еще несколько сотен боевых ракет?

Польша закупит у США еще несколько сотен ракет "воздух-воздух"

Польша заключила контракт на закупку крупной партии управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности из США, о чем в пятницу сообщило Агентство вооружений Польши.

В официальном заявлении агентства, опубликованном в социальных сетях, уточняется, что соглашение было подписано с правительством США на сумму около 850 миллионов долларов. По договору, Польша получит несколько сотен ракет AIM-120C AMRAAM.

Ракеты AIM-120 AMRAAM, также известные как "Slammer", представляют собой всепогодное управляемое вооружение класса "воздух-воздух" средней дальности, разработанное американской компанией Raytheon. Эти ракеты предназначены для уничтожения воздушных целей, находящихся за пределами прямой видимости.

Помимо США, они состоят на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО. AIM-120 AMRAAM широко используется на истребителях таких моделей, как F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, а также F-22.

Фото: From Wikimedia Commons/ Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)