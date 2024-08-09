К чему готовится Польша, закупая у США еще несколько сотен боевых ракет?

Польша заключила контракт на закупку крупной партии управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности из США, о чем в пятницу сообщило Агентство вооружений Польши.
В официальном заявлении агентства, опубликованном в социальных сетях, уточняется, что соглашение было подписано с правительством США на сумму около 850 миллионов долларов. По договору, Польша получит несколько сотен ракет AIM-120C AMRAAM.
Ракеты AIM-120 AMRAAM, также известные как "Slammer", представляют собой всепогодное управляемое вооружение класса "воздух-воздух" средней дальности, разработанное американской компанией Raytheon. Эти ракеты предназначены для уничтожения воздушных целей, находящихся за пределами прямой видимости.
Помимо США, они состоят на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО. AIM-120 AMRAAM широко используется на истребителях таких моделей, как F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, а также F-22.
Фото: From Wikimedia Commons/ Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В ООН потребовали обеспечения безопасности для жителей Курской области
Представитель генерального секретаря ООН Флоренсия Сото Ниньо обратилась с призывом ко всем сторонам конфликта обеспечить безопасность гражданского населения Курской области. Она отметила, что ООН продолжает собирать информацию о событиях в регионе после нападения ВСУ, в результате которого погибли мирные жители. Однако осуждения действий Киева, наносящих ущерб гражданскому населению, вновь не прозвучало.
На Западе призвали стороны избегать ядерной аварии под Курском
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя ситуацию в Курской области, где расположена атомная электростанция, призвал все стороны к проявлению максимальной сдержанности с целью предотвращения ядерной катастрофы.
Иван Охлобыстин сделал прогноз по поводу завершения СВО
Актёр Иван Охлобыстин объяснил, как ему видится окончание спецоперации на Украине.
Состояние самой богатой семьи Индии составляет 10% ВВП страны
Личное состояние Мукеша Амбани достигло отметки в 113,9 миллиарда долларов. Он является руководителем компании Reliance Industries, которая ведет свою деятельность в таких отраслях, как нефтехимия, нефтегазовая промышленность, телекоммуникации, розничная торговля и финансовые услуги.