Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.08.2024 : 89,5428
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.08.2024 : 98,9355
Экс-президент Польши Квасьневский пожаловался на низкий размер пенсии
  1. Главная
  2. Мир

Бывший президент Польши пожаловался на низкую пенсию и необходимость подрабатывать

Экс-президент Польши Квасьневский пожаловался на низкий размер пенсии

Экс-президент Польши Александер Квасьневский, занимавший этот пост с 1995 по 2005 год, пожаловался на то, что у него низкий размер пенсии и ему приходится подрабатывать. Об этом сообщил политик в беседе с gazeta. pl.

По его словам, его размер пенсии — около 12 тысяч злоты (примерно 3117 долларов). Из них также нужно платить налоги.

"Это не такие суммы — а у меня большая семья — которых хватает. Поэтому ясно, что необходимо подрабатывать", — признался бывший польский президент.

При этом он добавил, что ходить на подработку не только из-за финансовых проблем. Он считает, что если человека до сих пор куда-то приглашают, значит он точно еще нужен, что, по его словам, дает чувство радости, так как понимаешь, что еще кому-то нужен.

Александер Квасьневский занимал пост главы польского государства с 1995 по 2005 год. В 2000-м году его переизбрали на новый срок. С 2014 года занимает должность член Совета Директоров украинской газодобывающей компании «Burisma Group»

Фото: pxhere.com

Мир

Канадские консерваторы выдали российские истребители за свои

Канадские консерваторы выдали российские истребители за свои

Консерваторы в Канаде выложили свой рекламный ролик, в котором демонстрируются российские истребители вместо изображений с канадскими самолетами. Об этом сообщает телеканал CBC.

Читать полностью
Байден: со времен Наполеона Европа не смотрела на Россию без опаски

Байден: со времен Наполеона Европа не смотрела на Россию без опаски

46-ой глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден освежил у всех в памяти на съезде демократов в Чикаго слова скончавшегося в 2023 году американского государственного деятеля Генри Киссинджера, который сначала занимал пост советника президента США по национальной безопасности, а после - государственного секретаря страны, о Европе после Наполеона. Об этом информирует российское агентство ТАСС.

Читать полностью

Общество

Ольга Бузова намекает на новый роман и грядущие перемены в жизни

Ольга Бузова намекает на новый роман и грядущие перемены в жизни

Ольга Бузова продолжает интриговать своих поклонников, намекая на возможные перемены в личной жизни.

Читать полностью
Молекулярный биолог Дробышева: грибы занимают особое место в рационе человека

Молекулярный биолог Дробышева: грибы занимают особое место в рационе человека

Молекулярный биолог, биохимик и спортивный диетолог Юлия Дробышева в беседе с NewsInfo.Ru рассказала, что грибы занимают особое место в питании человека, хотя и считаются тяжёлой пищей из-за специфики их состава.

Читать полностью

Новости