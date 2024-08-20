Бывший президент Польши пожаловался на низкую пенсию и необходимость подрабатывать

Экс-президент Польши Александер Квасьневский, занимавший этот пост с 1995 по 2005 год, пожаловался на то, что у него низкий размер пенсии и ему приходится подрабатывать. Об этом сообщил политик в беседе с gazeta. pl.

По его словам, его размер пенсии — около 12 тысяч злоты (примерно 3117 долларов). Из них также нужно платить налоги.

"Это не такие суммы — а у меня большая семья — которых хватает. Поэтому ясно, что необходимо подрабатывать", — признался бывший польский президент.

При этом он добавил, что ходить на подработку не только из-за финансовых проблем. Он считает, что если человека до сих пор куда-то приглашают, значит он точно еще нужен, что, по его словам, дает чувство радости, так как понимаешь, что еще кому-то нужен.

Александер Квасьневский занимал пост главы польского государства с 1995 по 2005 год. В 2000-м году его переизбрали на новый срок. С 2014 года занимает должность член Совета Директоров украинской газодобывающей компании «Burisma Group»

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