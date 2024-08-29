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Систематические нарушения: Польша решила сократить финансирование оппозиционной партии PiS

В Польше "обрезали" финансирование оппозиционной партии

Государственная избирательная комиссия Польши (PKW) приняла решение сократить государственное финансирование крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) в связи с выявленными нарушениями избирательного законодательства. Об этом сообщил журналистам председатель PKW Сильвестр Марчиняк.

Ранее в комиссию поступило множество обращений, указывающих на неправомерное использование PiS бюджетных средств и средств государственных предприятий для финансирования избирательной кампании.

После анализа финансового отчета избирательного комитета PiS по выборам в Сейм и Сенат, состоявшимся 15 октября 2023 года, PKW приняла решение отклонить отчет из-за выявленных нарушений избирательного законодательства. В связи с этим, партия потеряет часть государственного финансирования, предназначенного для ее деятельности, в том числе для проведения будущих выборов.

По словам Марчиняка, PiS, получившая наибольшее число депутатских мандатов, была лишена 10 миллионов злотых (около 2,6 миллиона долларов) из выделенной ей субсидии в 38 миллионов злотых (почти 10 миллионов долларов). Кроме того, в течение следующих трех лет партия будет лишена ежегодных государственных субвенций в размере 10 миллионов злотых.

PiS имеет право обжаловать решение Государственной избирательной комиссии в Верховном суде.

Фото: commons.wikimedia.org/Cezary p (This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)

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