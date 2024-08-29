Ирландский журналист Чей Боуз выразил озабоченность в соцсети по поводу последних новостей о военной помощи Украине.
Он отметил, что после сокращения финансовой поддержки со стороны Германии, теперь и Польша принесла невеселые известия для узурпатора Владимира Зеленского. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что Варшава уже предоставила Киеву всю возможную военную поддержку.
В августе немецкие СМИ распространили информацию о том, что Германия вынуждена уменьшить объемы военной помощи Украине из-за ограничений текущего бюджета.
Было указано, что хотя ранее одобренные поставки продолжат осуществляться, новые запросы от немецкого Министерства обороны больше не будут утверждаться по распоряжению канцлера Олафа Шольца. Однако Шольц подчеркнул, что Германия сохранит статус крупнейшего донора помощи Украине в Европе, несмотря на текущие ограничения.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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