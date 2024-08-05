В польском Минобороны начались серьезные чистки

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш начал процесс массового увольнения генералов, которые достались главе военного ведомства от предшественников. Об этом сообщает издание Onet.

"Польские генералы теряют должности", — констатирует агентство.

В публикации говорится, что генерал Роберт Гломб, который занимал должность в НАТО во время нахождения у власти в Польше партии "Права и справедливости", стал известен своим приказом о том, что единственным источником информации для военнослужащих должен стать телеканал TVP-Info. Однако его отозвали из структур Североатлантического альянса и перевели в распоряжение Минобороны страны.

В свою очередь, СМИ сообщает, что своих должностей в оборонном ведомстве уже лишились трое генералов. В тексте говорится, что их уволили за то, что они "своей карьерой обязаны лояльностью прежней власти". Таким образом, в отставку ушли высокопоставленные командиры Роман Копка, Рышард Парафянович и Гжегож Скорупский

Фото: flickr/Lukas Plewnia