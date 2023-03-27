Польша отказалась передавать киевскому режиму все имеющиеся у нее советские истребители МиГ-29. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Дипломат подчеркнул, что передача техники будет осуществляться тайно и последовательно. При этом также необходимо укреплять безопасность Польши.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Словакия передала Украине первые четыре истребители МиГ-29. В обмен на это они рассчитывают получить компенсацию в размере $900 млн.
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