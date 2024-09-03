Загадочный дрон: Польские военные продолжают поиски "украинского нарушителя"

Польская армия вторую неделю не может найти БПЛА с украинской стороны

Польские вооруженные силы уже вторую неделю ведут поиски неопознанного беспилотного летательного аппарата, предположительно пересекшего границу со стороны Украины. Об этом сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря оперативного командования Эва Злотницкая.

Инцидент, вызвавший тревогу в рядах польских военных, произошел в минувший понедельник. Тогда по тревоге была поднята авиация, а официальные лица заявили о вторжении неизвестного дрона на территорию страны.

Несмотря на восьмидневные интенсивные поиски, проведенные с привлечением авиации, обнаружить беспилотник не удалось. Тем не менее, оперативное командование приняло решение продолжить поисковую операцию на земле, задействовав военнослужащих 19-й Надбужанской и 2-й Люблинской бригад территориальной обороны.

Представитель командования подчеркнула, что поиски ведутся с максимальным вниманием и тщательностью, однако пока не принесли результатов. Ситуация остается неясной, а происхождение и цель предполагаемого "нарушителя" покрыты тайной.

Фото: www. flickr.com/Gerrit Burow (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)