В Польше идет процесс создания новой пехотной дивизии, причем одно из ее подразделений планируется дислоцировать вблизи белорусской границы. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш через свою пресс-службу.
Министр пояснил, что в настоящее время формируется 1-я пехотная дивизия Легионов. Руководством страны принято решение о размещении одной из бригад этого соединения в Белостоке - городе, расположенном всего в 60 километрах от границы с Белоруссией. Косиняк-Камыш уточнил, что речь идет о механизированной бригаде.
Глава Минобороны подчеркнул намерение оснастить новое подразделение самым современным вооружением и техникой. По его словам, это позитивный сигнал для всего восточного региона Польши и восточного фланга Североатлантического альянса в целом.
Процесс формирования 1-й пехотной дивизии Легионов стартовал осенью 2022 года. Согласно информации польского оборонного ведомства, в окончательном виде дивизия будет включать 12 воинских частей. В их число войдут четыре общевойсковые бригады, артиллерийская бригада, четыре полка различных родов войск и три специализированных батальона. Эти подразделения будут размещены в гарнизонах четырех воеводств страны.
Ожидается, что общая численность личного состава дивизии превысит 30 тысяч военнослужащих. На вооружение соединения поступят танки К2 Black Panther, Abrams и К9 Thunder, самоходные гаубицы Krab, а также беспилотные летательные аппараты Gladius.
Фото: From Wikimedia Commons/ Spc. Tyler Kingsbury
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