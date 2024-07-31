В Польше идет процесс создания новой пехотной дивизии, причем одно из ее подразделений планируется дислоцировать вблизи белорусской границы. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш через свою пресс-службу.

Министр пояснил, что в настоящее время формируется 1-я пехотная дивизия Легионов. Руководством страны принято решение о размещении одной из бригад этого соединения в Белостоке - городе, расположенном всего в 60 километрах от границы с Белоруссией. Косиняк-Камыш уточнил, что речь идет о механизированной бригаде.

Глава Минобороны подчеркнул намерение оснастить новое подразделение самым современным вооружением и техникой. По его словам, это позитивный сигнал для всего восточного региона Польши и восточного фланга Североатлантического альянса в целом.

Процесс формирования 1-й пехотной дивизии Легионов стартовал осенью 2022 года. Согласно информации польского оборонного ведомства, в окончательном виде дивизия будет включать 12 воинских частей. В их число войдут четыре общевойсковые бригады, артиллерийская бригада, четыре полка различных родов войск и три специализированных батальона. Эти подразделения будут размещены в гарнизонах четырех воеводств страны.

Ожидается, что общая численность личного состава дивизии превысит 30 тысяч военнослужащих. На вооружение соединения поступят танки К2 Black Panther, Abrams и К9 Thunder, самоходные гаубицы Krab, а также беспилотные летательные аппараты Gladius.

Фото: From Wikimedia Commons/ Spc. Tyler Kingsbury