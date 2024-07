Польша готова сотрудничать с любым избранным президентом США, сообщил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

Ранее ряд представителей польского правящего лагеря выражали поддержку Джо Байдену, опасаясь, что Дональд Трамп, если вернется к власти, не сможет продолжить столь антироссийскую и проукраинскую политику.

Сикорский отметил, что не будет комментировать выборы в Соединенных Штатах и не собирается дискриминировать ни одного из кандидатов. Он подчеркнул, что Польша будет сотрудничать с любым лидером, избранным на демократических выборах, и будет поддерживать контакт с обеими политическими сторонами в США.

Глава польского МИД добавил, что у него есть связи как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трампом. Он упомянул о своих встречах с Харрис и ее командой, а также с сторонниками Трампа, подчеркивая, что необходимо продолжать диалог с обеими сторонами. Независимо от того, кто будет избран, Польша намерена наладить с ним сотрудничество.

В то же время президент США Джо Байден сообщил в воскресенье, что не планирует баллотироваться на второй срок и поддерживает кандидатуру своей вице-президента Камалы Харрис. Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно утверждал, что ему будет значительно легче победить Харрис.

