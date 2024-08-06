В Польше уже рассказали, как Россия начнет бороться с F-16 на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уже выбрала для себя цели, чтобы устранить угрозы, которые могут исходить от поставленных Украине истребителей F-16. Об этом сообщил экс-замглавы Генштаба польской армии генерал Леон Коморницкий в интервью DoRzeczy.

"Российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы. На мой взгляд, россияне их определили", — выдвинул свое предположение бывший польский офицер.

При этом он подчеркнул, что наиболее эффективное уничтожение самолетов происходить именно в воздухе, а не на аэродромах базирования. Кроме того, Коморницкий назвал систему ПВО Украины "недостаточной", так как она не может полностью обеспечить безопасность воздушного пространства от российской авиации.

Ранее издание The Economist сообщало о том, что Киев получил только 10 истребителей F-16 из заявленных Западом 79. Уточняется, что такое количество обусловлено недостаточным количеством обученных украинских пилотов.

Фото: dvidshub.net/Senior Airman Dominic Tyler